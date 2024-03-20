Польща приєдналася до коаліції США з безпеки в Червоному морі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща приєдналася до коаліції США з безпеки в Червоному морі

21
Польща приєдналася до Об'єднаних морських сил (CMF) із забезпечення безпеки на Червоному морі під керівництвом США.
Про це повідомляє оперативного командування Збройних сил Польщі у Twitter.
«Ми раді вітати Польщу як члена CMF. Участь Польщі в цій коаліції країн, прихильних до регіональної морської безпеки, приносить нам велику користь. Я з нетерпінням чекаю можливості бути „Готовими разом“ з нашими новими партнерами, оскільки CMF продовжує встановлювати глобальні стандарти морського співробітництва», — сказав віце-адмірал Джордж Вікофф, командувач CMF.
CMF складається зі штабу та п’яти об'єднаних оперативних груп, діяльність яких спрямована на боротьбу з тероризмом, запобігання піратству, заохочення регіонального співробітництва та сприяння безпечному морському середовищу.
Військово-морське партнерство підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах, забезпечуючи безпеку і стабільність на території площею 3,2 мільйона квадратних миль, що охоплює одні з найважливіших морських шляхів у світі.
CMF, до складу якого входять 42 держави, є найбільшим військово-морським партнерством у світі.

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці і в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем і ХАМАСом.
У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Великобританія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені. З того часу західна коаліція регулярно завдає ударів по військових об'єктах хуситів у Ємені, але терористи продовжують атакувати судна в Аденській протоці та Червоному морі.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.