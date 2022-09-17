ЄС, Норвегія та Китай: звідки українці везуть електромобілі — Finance.ua

ЄС, Норвегія та Китай: звідки українці везуть електромобілі Вчора 20:26 — Особисті фінанси

ЄС, Норвегія та Китай: звідки українці везуть електромобілі

У першій половині 2022 року українці придбали понад 8 тисяч електромобілів. Майже 40% із них привезли вживаними з-за кордону.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Звідки привозять електромобілі у 2022 році

Головним постачальником вживаних автомобілів з електричним двигуном у першій половині 2022 року стали США. З-за океану українці привезли понад 1000 таких машин, що склало 31,4% від їх загальної кількості. Середня митна вартість одного електромобіля — тобто сума ціни машини за кордоном та витрат на доставлення до України — склала $21,5 тисячі.

На другій сходинці опинилися електроавто з Китаю. Це порівняно новий ринок для українських покупців, що активно розвивається. Протягом січня-червня звідти прибуло 649 електромобілів (19,8% від загальної кількості). Їх середня митна вартість зафіксована на рівні $24,8 тисячі.

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Третє місце зайняла Німеччина: 11,1% електромобілів з пробігом, імпортованих до України у першому півріччі-2022, були придбані саме там. Це були 364 машини із середньою вартістю $28,1 тисячі. Отже, найдорожчі електричні авто прибували саме з Німеччини.

Четверта позиція — за ще одним ринком, який активно освоюється українцями: Норвегією. Звідти привезли 362 машини, що складає 11% від загальної кількості електромобілів. Цікаво, що середня вартість вживаного електричного авто з Норвегії склала $8,6 тисячі — це найнижчий показник серед усіх країн. Отже, найдешевші електромобілі привозять саме з Норвегії.

Замикає топ-5 країн сусідня Польща із часткою 8,8%, або 290 експортованими до України «електричками», якщо рахувати кількісно. Середня митна вартість одного авто склала $20,5 тисячі.

Інфографіка: eauto.org.ua

Топ вживаних електромобілів з США

Найпопулярнішим вживаним електромобілем з Америки виявилася Tesla Model 3. Таких за перших 6 місяців 2022 року привезли аж 245 штук. Середня митна вартість такого авто склала $22,4 тисячі.

Другим за популярністю електричним «американцем» став популярний в Україні Nissan Leaf. З США таких прибула 231 штука, а коштували вони в середньому $8 тисячі.

Третє та четверте місця зайняли Tesla — відповідно Model S (127 шт., $24,5 тис.) та Model Y (121 шт., $33,5 тис.).

Замикає топ-5 Chevrolet Bolt — таких привезли 97 штук із середньою вартістю $16,8 тисячі.

Топ вживаних електромобілів з Китаю

Очолив рейтинг електромобілів з Китаю німецький кросовер Volkswagen ID.4. Таких українці привезли 204 штуки, а коштували в середньому ці електричні кросовери $34,1 тисячі.

На другому місці опинилася Honda M-NV — спільна розробка японської Honda та китайського Donfeng. Імпортували цих моделей 125 штук, середня митна вартість склала $23,1 тисячі.

Третю та четверту сходинки зайняли моделі німецького Volkswagen, які виготовляють в Китаї — E-Lavida. До України прибуло 60 таких «електричок», коштували вони в середньому $17 тисяч.

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E-Bora для місцевого ринку виготовляють у партнерстві з китайським FAW. Ця модель була четвертою за популярністю серед електромобілів із Китаю, котрі купували українці: 27 шт. із середньою вартістю $17,8 тисячі.

П’яте місце посіла Everus VE-1 — спільний продукт Honda та китайської GAC Group. В Україні придбали 20 таких електричних кросоверів з Китаю. Їх середня митна вартість склала $21,6 тисячі.

Топ вживаних електромобілів з Німеччини

Лідером рейтингу електричних машин з Німеччини став Volkswagen E-Golf (97 шт., середня митна вартість $18,5 тис.).

Друге місце зайняв компактний французький Renault Zoe (49 шт., $9,4 тис.).

На третьому місці — найдоступніша в лінійці бренду Tesla Model 3 (28 шт., $50 тис.), а четверту сходинку посів Nissan Leaf (28 шт., $18,9 тис.).

Також популярними були електричні Smart: 26 авто, імпортованих з Німеччини (середня митна вартість $13,6 тис.), дозволили зайняти п’яте місце рейтингу.

Топ вживаних електромобілів з Норвегії

Бестселер українського ринку електромобілів — Nissan Leaf — виявився лідером рейтингу найпопулярніших електричних авто з Норвегії. Українці придбали 162 таких моделі, а їх вартість в цій країні виявилася найнижчою: $7,1 тисячі.

Другу позицію зайняв німецький Volkswagen Golf (63 шт., $11,3 тис.), третю — французький Renault ZOE (40 шт., $7,9 тис.).

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Цікавим є модель, що розмістилася на четвертій сходинці — електричний мінівен Nissan e-NV200 (21 тис., $10,7 тис.).

Найдешевшим електромобілем не лише з Норвегії, але й загалом в загальному топі виявився вживаний мініавтомобіль Citroen C-Zero. Його середня вартість зафіксована на рівні $5,4 тисячі, а 13 привезених моделей дали можливість посісти п’яте місце в рейтингу.

Топ вживаних електромобілів з Польщі

Рейтинг вживаних електромобілів з Польщі — це щось середнє між топами Німеччини та Норвегії. В ньому можна побачити вже знайомі моделі: Nissan Leaf (63 шт., $10,8 тис.) на першому місці; Renault ZOE (48 шт., $9,7 тис.) на другому; Volkswagen E-Golf (30 шт., $18,1 тис.) на третьому і Citroen C-Zero (13 шт., $6,9 тис.) на п’ятому.

Зі списку слід виділити популярний електричний Renault Kangoo Z.E., що посів четверте місце в рейтингу. Таких з Польщі привезли 17 шт., а коштували вони в середньому $9,1 тисячі.

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