Які електромобілі купували українці в серпні — Finance.ua

Які електромобілі купували українці в серпні Вчора 20:01 — Особисті фінанси

Які електромобілі купували українці в серпні

У серпні український автопарк поповнили 1489 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що майже удвічі більше, ніж торік. Однак, у порівнянні з липнем 2022 року попит на BEV зменшився на 14%.

Про це повідомляє Укравтопром.

Основну масу зареєстрованих у серпні електромобілів склали легкові авто — 1397 шт. (нових — 152 шт., уживаних — 1245 шт.).

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Найпопулярніші електрокари у серпні:

найпопулярнішим в країні електрокаром залишається Nissan Leaf. За місяць українську реєстрацію отримали 297 авто цієї моделі;

другий результат у Volkswagen ID.4 — 154 шт.;

на третьому місці Volkswagen е-Golf — 150 шт.;

четвертим за популярністю став електромобіль Renault Zoe — 97 шт.;

замикає Топ-5 серпневого ринку електромобілів — Tesla Model 3, в її заліку 60 реєстрацій.

З 92 комерційних електромобілів, що отримали в минулому місяці українські номери, 40 шт. були моделі Renault Kangoo Z.E.

Усього, за вісім місяців з початку року, першу реєстрацію в Україні пройшли 7366 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 42% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

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