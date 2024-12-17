ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС

Енергетика
72
Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що законопроєкт стосовно добудови енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних партнерів розроблявся без консультацій із ЄС.
Про це вона заявила в коментарі Європейській правді.
Парламент планував розглянути законопроєкт № 11 146 «про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції» вранці у вівторок, 17 грудня. Проте народний депутат України Ярослав Железняк повідомив, що Рада зняла з розгляду даний законопроєкт.
Читайте також
Глава дипмісії ЄС в Україні наголосила, що структури Євросоюзу не були залучені до підготовки цієї законодавчої ініціативи.
«Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади — чи буде Україна будувати АЕС, чи ні», — заявила Матернова.
Уряд розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС. Матернова наголосила, що ЄС не братиме в цьому участі.
Читайте також
«Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики», — пояснила вона.
Натомість у ЄС є інші очікування від влади України в контексті діяльності «Енергоатому». Україна добровільно взяла на себе зобов’язання привести наглядову раду «Енергоатому» у відповідність до стандартів ОЕСР, що потребує наявності у цієї державної компанії незалежної наглядової ради.
«Я хочу наголосити, що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради „Енергоатому“. І ми від G7 минулого тижня надіслали листа про це прем’єр-міністру», — додала пані посол.
За матеріалами:
Букви
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.