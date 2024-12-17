ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС — Finance.ua

ЄС не фінансуватиме добудову Хмельницької АЕС Сьогодні 19:33 — Енергетика

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова повідомила, що законопроєкт стосовно добудови енергоблоків Хмельницької АЕС коштом західних партнерів розроблявся без консультацій із ЄС.

Про це вона заявила в коментарі Європейській правді.

Парламент планував розглянути законопроєкт № 11 146 «про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції» вранці у вівторок, 17 грудня. Проте народний депутат України Ярослав Железняк повідомив , що Рада зняла з розгляду даний законопроєкт.

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Глава дипмісії ЄС в Україні наголосила, що структури Євросоюзу не були залучені до підготовки цієї законодавчої ініціативи.

«Ми не брали участі в підготовці цього законопроєкту. Але це рішення повністю в компетенції української влади — чи буде Україна будувати АЕС, чи ні», — заявила Матернова.

Уряд розраховує використати кошти донорів на добудову АЕС. Матернова наголосила, що ЄС не братиме в цьому участі.

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«Євросоюз не фінансує розбудову ядерних електростанцій, зокрема через те, що в ЄС є різні позиції щодо ядерної енергетики», — пояснила вона.

Натомість у ЄС є інші очікування від влади України в контексті діяльності «Енергоатому». Україна добровільно взяла на себе зобов’язання привести наглядову раду «Енергоатому» у відповідність до стандартів ОЕСР, що потребує наявності у цієї державної компанії незалежної наглядової ради.

«Я хочу наголосити, що ми дуже зацікавлені у формуванні наглядової ради „Енергоатому“. І ми від G7 минулого тижня надіслали листа про це прем’єр-міністру», — додала пані посол.

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