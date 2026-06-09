ЄС може скоротити фінансування України через невиконані реформи
Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через несвоєчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.
Про це Європейська комісія повідомила в коментарі Радіо Свобода.
Програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.
Як повідомили в Єврокомісії, наразі залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Україна вже отримала.
Які кошти залишаються призупиненими
«Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були „призупинені“. Це означає, що їх ще не було виплачено», — пояснили в Єврокомісії.
Йдеться про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого.
За інформацією посадовця Єврокомісії, у четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо «збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду». У п’ятому — пункт щодо «набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки».
Остаточні дедлайни для виконання цих умов — 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно.
Що буде у разі невиконання умов
У Єврокомісії наголосили, що в разі невиконання зазначених вимог у встановлені строки може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.
Водночас у Брюсселі підкреслюють, що механізм Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну.
«Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом — існує певний додатковий час для впровадження реформ», — пояснили в Єврокомісії.
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Там також наголосили, що Україна попри складні обставини демонструє «значний прогрес» у виконанні реформ.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що 8 червня Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. При оцінці виконання Плану України у межах сьомого траншу вперше були враховані кроки, які вдалося виконати раніше встановлених термінів.
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