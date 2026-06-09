ЄС може скоротити фінансування України через невиконані реформи Сьогодні 11:34 — Казна та Політика

Програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року

Україна ризикує вперше втратити частину фінансової допомоги Європейського Союзу через несвоєчасне виконання реформ, передбачених програмою Ukraine Facility.

Про це Європейська комісія повідомила в коментарі Радіо Свобода.

Програма Ukraine Facility передбачає 50 мільярдів євро допомоги Україні до 2027 року. Виплати напряму прив’язані до виконання реформ та індикаторів, погоджених між Києвом та ЄС.

Як повідомили в Єврокомісії, наразі залишаються невиконаними два етапи, пов’язані з попередніми траншами допомоги, які Україна вже отримала.

Які кошти залишаються призупиненими

«Є два кроки, пов’язані з 4-м та 5-м траншами, які не були завершені вчасно. Суми, пов’язані з цими траншами, були „призупинені“. Це означає, що їх ще не було виплачено», — пояснили в Єврокомісії.

Йдеться про майже 300 мільйонів євро у межах четвертого траншу та понад 380 мільйонів євро у межах п’ятого.

За інформацією посадовця Єврокомісії, у четвертому транші невиконаним залишається пункт щодо «збільшення кількості персоналу Вищого антикорупційного суду». У п’ятому — пункт щодо «набрання чинності законодавством про перегляд декларацій доброчесності суддів та процедури їхньої перевірки».

Остаточні дедлайни для виконання цих умов — 30 червня та 29 вересня 2026 року відповідно.

Що буде у разі невиконання умов

У Єврокомісії наголосили, що в разі невиконання зазначених вимог у встановлені строки може бути застосована процедура остаточного скорочення виплат, передбачена регламентом Ukraine Facility.

Водночас у Брюсселі підкреслюють, що механізм Ukraine Facility передбачає певну гнучкість через війну.

«Для України був запроваджений механізм гнучкості. Це було передбачено регламентом — існує певний додатковий час для впровадження реформ», — пояснили в Єврокомісії.

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Там також наголосили, що Україна попри складні обставини демонструє «значний прогрес» у виконанні реформ.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що 8 червня Україна отримала сьомий транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility у розмірі 2,8 млрд євро. При оцінці виконання Плану України у межах сьомого траншу вперше були враховані кроки, які вдалося виконати раніше встановлених термінів.

Радіо Свобода За матеріалами:

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