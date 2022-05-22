ЄС має намір позбутися залежності від російського газу до 2027 року – Боррель — Finance.ua

ЄС має намір позбутися залежності від російського газу до 2027 року – Боррель

Вчора 08:14 — Енергетика

ЄС має намір позбутися залежності від російського газу до 2027 року – Боррель

Перед Євросоюзом після початку повномасштабної війни росії проти України постали два глобальні виклики — геополітична криза у сфері безпеки та боротьба з кліматичними змінами, що робить необхідним позбутися залежності від російського газу не пізніше 2027 року.

Про це написав високий представник ЄС Жозеп Боррель у блозі на сайті Європейської служби зовнішніх справ.

«На сьогодні росія є найбільшим постачальником газу до Європи, на неї припадає 40% нашого споживання. Ми хочемо позбутися цієї залежності до 2027 року. Більшість газу та нафти, яку ми імпортуємо з росії, буде заміщено з шляхос відновлюваних джерел, енергоефективності та збереження енергії. Для забезпечення кількості газу, який все ще буде необхідним, ЄС має збільшити імпорт з неросійських джерел», — заявив Боррель.

Він зауважив, що енергетика завжди була геополітичним питанням, а тепер це стало ще очевиднішим.

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«Роками ми дискутували про необхідність зменшити залежність від енергетичного імпорту з росії — країни, що використовує енергію як політичну зброю. Ми не можемо дозволити собі й далі відкладати цей крок: ми фінансуємо здатність кремля вести війну проти України. Це непросте завдання і потребуватиме взаємодії у багатьох аспектах, що відображені в Плані оновлення європейської енергетики (REPowerEU)», — наголосив високий представник ЄС.

За його словами, ці зусилля знайдуть відображення у зовнішній політиці Євросоюзу та у його глобальному партнерстві. При цьому короткотермінова мета ЄС — позбавити путіна ресурсів, які він отримує від торгівлі вуглецевим паливом — має бути сумісною із середньостроковими завданнями щодо досягнення кліматичної нейтральності ЄС до 2050 року.

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Боррель висловив переконання, що ситуація на світовому енергоринку невдовзі набуде революційних змін внаслідок «зеленої» трансформації. У ХХ столітті наявність енергоресурсів визначала національну потужність держав, натомість їх відсутність була причиною стратегічної вразливості. Відхід країн від використання нафти й газу у наші дні може так само змінити конфігурацію світу, як це відбувалося століття тому, в епоху панування викопних ресурсів.

Водночас, за його словами, природний газ буде потрібним у європейському енергетичному балансі ще тривалий час, що спонукає ЄС шукати надійних альтернативних постачальників газу замість росії на короткострокову та середньострокову перспективу. У цьому контексті Євросоюзу варто скористатися досвідом спільних закупівель вакцин проти COVID-19 та створити механізм для спільної закупівлі ресурсів.

«Є сенс створити спільний механізм закупівель, за допомогою якого проводити переговори та робити закупівлю від імені країн-учасниць. На цей час ми ще не досягли цього, але вже створили Платформу енергетичних закупівель ЄС, яка відкрита також для України, Молдови, Грузії та Західних Балкан, що дасть змогу координувати наші зусилля та спростити спільні закупівлі газу та водню», — додав високий представник ЄС.

Довідка Finance.ua:

у новій енергетичній стратегії REPowerEU передбачаються заходи, спрямовані на поступову відмову Європи від імпорту російських викопних енергоносіїв, включаючи вугілля, нафту й газ;

енергетична незалежність ЄС досягатиметься, зокрема, шляхом диверсифікації шляхів постачання енергоресурсів від надійних постачальників, у тому числі шляхом збільшення поставок скрапленого газу зі США;

двома магістральними напрямами цієї роботи є підвищення енергоефективності та заощадження енергії, а також реалізація Зеленого курсу та збільшення частки поновлюваних джерел в енергетичному балансі ЄС.

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