росія зупинила поставки газу до Фінляндії — Finance.ua

Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися.
«Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено», — йдеться в повідомленні.
Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. BalticСonnector з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.
Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.
«Газпром експорт» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв’язку з вторгненням рф в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.
Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.