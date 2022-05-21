росія зупинила поставки газу до Фінляндії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

росія зупинила поставки газу до Фінляндії

Вчора 10:30Енергетика
138
росія зупинила поставки газу до Фінляндіїросія зупинила поставки газу до Фінляндії
російський «Газпром» у суботу зупинив експорт газу до Фінляндії.
Про це повідомив фінський оператор газової системи, пише агентство Reuters.
«Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено», — йдеться в повідомленні Gasgrid Finland. Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.
Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum у п’ятницю заявив, що «Газпром» попередив про зупинку постачання у ніч на суботу.
Читайте також
Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися.
«Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено», — йдеться в повідомленні.
Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. BalticСonnector з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.
Читайте також
Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.
«Газпром експорт» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв’язку з вторгненням рф в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.
Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.