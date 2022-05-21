росія зупинила поставки газу до Фінляндії — Finance.ua

росія зупинила поставки газу до Фінляндії

Вчора 10:30 — Енергетика

росія зупинила поставки газу до Фінляндії

російський «Газпром» у суботу зупинив експорт газу до Фінляндії.

Про це повідомив фінський оператор газової системи, пише агентство Reuters

«Імпорт газу через пункт входу Іматра припинено», — йдеться в повідомленні Gasgrid Finland. Іматра є точкою входу російського газу до Фінляндії.

Фінський державний оптовий постачальник газу Gasum у п’ятницю заявив, що «Газпром» попередив про зупинку постачання у ніч на суботу.

Gasum також підтвердив у суботу, що поставки припинилися.

«Постачання природного газу до Фінляндії за контрактом на поставку Gasum припинено», — йдеться в повідомленні.

Віднині протягом майбутнього літнього сезону Gasum постачатиме своїм клієнтам природний газ з інших джерел по трубопроводу Balticconnector. BalticСonnector з’єднує Фінляндію з газовою мережею сусідньої Естонії.

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Більшість газу, що використовується у Фінляндії, надходить із росії, але на газ припадає лише близько 5% її річного споживання енергії.

«Газпром експорт» раніше зажадав, щоб європейські країни платили за постачання російського газу в рублях через санкції, введені у зв’язку з вторгненням рф в Україну, але Фінляндія відмовилась це робити.

Більшість європейських контрактів на постачання укладено в євро або доларах, і росія вже відключила газ Болгарії та Польщі минулого місяця після того, як вони відмовилися дотримуватися нових умов оплати.

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