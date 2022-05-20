Ердоган каже, що Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з росії — Finance.ua

Ердоган каже, що Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з росії

Вчора 04:38 — Енергетика

Ердоган каже, що Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з росії

Туреччина не має наміру розривати зв’язки з володимиром путіним.

Зокрема, країна не може відмовитися від постачання природного газу з країни-агресорки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Hurriyet.

«З росією ми маємо проєкт в атомній енергетиці. Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з росії», — заявив Ердоган.

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Разом з тим Ердоган додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.

Він також додав, що для Туреччини — це «стратегічно важливі відносини» і вони, мовляв, не можуть розірвати ці стосунки — ні з путіним, ні з Зеленським. Сам турецький президент назвав це «збалансованою політикою і щодо росії, і щодо України».

Він зазначив, що продовжує свої телефонні переговори як з президентом України, так і з президентом росії.

«Туреччина продовжуватиме це роботи, оскільки початок нової світової війни не піде на користь ні нашому регіону, ні всьому світу. Втім, у нас є зв’язки з обома сторонами», — пояснив Ердоган.

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