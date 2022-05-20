Ердоган каже, що Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з росії — Finance.ua

Ердоган каже, що Туреччина не може відмовитися від постачання природного газу з росії
Туреччина не має наміру розривати зв’язки з володимиром путіним.
Зокрема, країна не може відмовитися від постачання природного газу з країни-агресорки. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Hurriyet.
«З росією ми маємо проєкт в атомній енергетиці. Сподіваюся, протягом наступного року ми завершимо та відкриємо його... Знову ж таки, звідки ми беремо 50% природного газу, який зараз використовуємо? Поставляємо з росії», — заявив Ердоган.
Разом з тим Ердоган додав, що Туреччина також має багато партнерських відносин з Україною в галузі продуктів харчування і має намір продовжувати їх й надалі.
Він також додав, що для Туреччини — це «стратегічно важливі відносини» і вони, мовляв, не можуть розірвати ці стосунки — ні з путіним, ні з Зеленським. Сам турецький президент назвав це «збалансованою політикою і щодо росії, і щодо України».