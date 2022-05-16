Що допоможе подолати залежність Європи від російського газу — думки експертів — Finance.ua

Що допоможе подолати залежність Європи від російського газу — думки експертів

Вчора 19:32 — Енергетика

Що допоможе подолати залежність Європи від російського газу — думки експертів

Спеціалісти газового ринку розповіли, звідки та в якій перспективі європейські компанії зможуть отримувати необхідні обсяги природного газу для подолання енергетичної залежності від росії.

Про це повідомляє Оператор ГТСУ України.

Аура Сабадус, старший журналіст міжнародної аналітичної організації у сфері енергетики ICIS зазначає, що суттєві дискусії навколо рішучості ЄС обмежити та в кінцевому підсумку відмовитися від імпорту російського газу зосереджені на здатності країн забезпечувати альтернативні обсяги та розширювати газову інфраструктуру.

«З початку 2022 року основним джерелом поставок був СПГ, далі йдуть норвезький трубопровідний газ і лише на третьому місці російський імпорт. Враховуючи намір ЄС диверсифікувати джерела постачання, залежність від СПГ, ймовірно, зростатиме. У короткостроковій перспективі — обіцянка додаткового постачання 15 млрд куб. м/рік американського СПГ цього року, імовірно, на додаток до 22 млрд куб. м/рік, відвантажених минулого року, лише частково допоможе замінити 150-155 млрд куб. м/рік, що експортується росією. Також можна розглядати поставки газу з Норвегії або найближчих виробників СПГ, таких як Алжир, Єгипет чи Катар. Багато чого також залежатиме від розвитку попиту в Азії, зокрема в Китаї, який „випав“ через поточні обмеження, пов’язані з Covid», — каже Сабадус.

У довгостроковій перспективі буде ширший перелік варіантів, оскільки світове виробництво газу, ймовірно, зростатиме.

ЄС планував зменшити залежність від поставок російського природного газу приблизно з 2006 року і ухвалив для цього чимало резолюцій, коментує Михайло Крутіхін, експерт з енергетичних питань, партнер RusEnergy. Але наміри не були втілені до газової кризи зимового сезону 2021-2022 років і вторгнення росії в Україну.

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Несвоєчасна реакція на однозначну рішучість росії перетворити на зброю газові потоки є перешкодою для газового ембарго: декілька членів ЄС не можуть відмовитися від залежності від російського газу, вважає він. Однак, тенденція полягає в тому, щоб досягти незалежності в середньостроковій перспективі, і 2025 рік видається для цього ймовірним терміном.

«Протягом наступних трьох років ЄС та Великобританія можуть замінити щонайменше третину російського газу на СПГ, хоча їм доведеться сплачувати додаткову надбавку за нього, щоб конкурувати зі споживачами в тихоокеанському регіоні. Відновлювана енергія може допомогти замінити ще 20%; підвищена енергоефективність могла б додати від 8-10%; встановлення теплових насосів та систем електричного опалення може замінити ще 15%. Решту обсягів замінять енергозберігаючі реформи галузей, залежних від споживання газу. Пропорції будуть відрізнятися, але шанси на успіх значні», — зазначив Михайло Крутіхін.

Водночас, Генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон переконаний, що Європа може повністю позбавитися залежності від російських енергоносіїв до 2024 року.

Втім, як саме, звідки і коли буде знайдено альтернативу, точно відповісти неможливо. Хоча напрямок однозначний — залежність від російського газу буде подолано: цього літа, до кінця 2022 року, або в найближчі роки, в залежності від ситуації в країнах ЄС. Можливості повернутися до формату довоєнних зв`язків вже немає, — впевнена Кароліна Чегір, старша експертка з питань газу Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

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