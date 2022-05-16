Україна може імпортувати газ з чотирьох країн - "Оператор ГТС" — Finance.ua

Україна може імпортувати газ з чотирьох країн - "Оператор ГТС"

Вчора 09:32 — Енергетика

Україна може імпортувати газ з чотирьох країн через LNG-термінали.

Про це генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон повідомив у Facebook

«Вже зараз в Україну можливо імпортувати газ з СПГ (скраплений природний газ. — Ред.) LNG терміналів Греції, Хорватії, Польщі та Литви», — зазначив він.

За словами Макогона, «Оператор ГТС України» за минулий рік подвоїв обсяг поставок гарантованих потужностей в Україну, які зараз складають 54 млн куб.м на добу. Зокрема, були вперше створені гарантовані імпортні потужності з Угорщини (8 млн на добу) і Польщі (4 млн на добу), збільшені потужності зі Словаччини (до 42 млн на добу з 27 млн).

Він додав, що навіть у такі важкі часи Україна залишається надійним транзитним партнером для європейських замовників.

«В даний час відбувається значний транзит газу з Польщі в Угорщину через ГТС України. Понад 1 млн куб. м на добу. Україна стає важливим транспортним газовим хабом для країн Східної та Південної Європи», — повідомив глава компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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