ОГТСУ підтвердив факти крадіжки газу з транзитних потоків на окупованих територіях — Finance.ua

ОГТСУ підтвердив факти крадіжки газу з транзитних потоків на окупованих територіях

Вчора 07:34 — Енергетика

«Оператор ГТС України» (ОГТСУ) підтвердив виявлення фактів крадіжки природного газу на окупованих територіях із транзитних потоків.

Згідно з повідомленням компанії, диспетчери ОГТСУ 9 травня отримали інформацію про самовільне втручання з боку Новопсковського проммайданчика в транзитні потоки газу по газопроводу «Союз» шляхом відкриття крана-перемички 17у.

«Інформація була додатково перевірена та підтверджена. Був зафіксований несанкціонований відбір транзитного газу з магістрального газопроводу „Союз“ в газопроводи на неконтрольованій Україною території Луганської та Донецької областей», — наголосили в ОГТСУ.

«Фактично мова йде про крадіжку газу та неможливість ОГТСУ нести відповідальність за збереження транзитних обсягів. Унаслідок фактів прямого втручання окупантів у режими роботи української ГТС ОГТСУ був змушений оголосити форс-мажор по точці «Сохранівка», — роз’яснили в компанії.

Раніше голова правління НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що Україна зафіксувала факти крадіжки призначеного для транзиту газу в окупованій російськими військами Луганській області.

«Оператор ГТС України» неодноразово попереджав «Газпром» про загрози транзиту через дії окупаційних сил, контрольованих росією, і вимагав зупинити втручання в роботу об’єктів, але ці звернення були проігноровані.

У результаті 10 травня «Оператор ГТС України» повідомив про настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють подальше транспортування газу через ГВС «Сохранівка» та прикордонну компресорну станцію (КС) «Новопсков», що розташовані на окупованій території Луганщини.

За даними ОГТСУ, на середу Україна прийняла від «Газпрому» заявку транспортувати своєю територією 72 млн куб. м газу лише через ГВС «Суджа».

Офіційний представник «Газпрому» Сергій Купріянов пізніше підтвердив, що російський монополіст здійснює подачу газу для транзиту через територію України 11 травня обсягом 72 млн куб. м, що відповідає прийнятій заявці транспорту лише через «Суджу».

ОГТСУ також підтвердив, що «Газпром» о 6:55 11 травня закрив кран на МГ «Союз» на території росії, припинивши транзит від ГВС «Сохранівка».

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