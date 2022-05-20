Доходи росії від продажу газу в Європу за 2022 рік складуть $100 мільярдів — аналітики — Finance.ua
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Доходи росії від продажу газу в Європу за 2022 рік складуть $100 мільярдів — аналітики

Вчора 19:19Енергетика
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В 2022 році росія отримає $100 мільярдів доходу від продажу російського газу до Європи. Це вдвічі більше, ніж у 2021 році. Причиною такої великої суми стало підвищення цін на енергетичну продукцію.
Такими даними поділилася французька газета Les Echos із посиланням на прогноз аналітиків фінансового конгломерату Citigroup.
Згідно із заявою експертів, минулого року вартість палива «була вже високою». А тепер вона зросла ще більше, через що росія отримає такий відчутний дохід від реалізації газу.
Щодня 27 країн Євросоюзу разом платять рф $200 мільйонів за газ. Такими даними поділилася Les Echos із посиланням на розрахунки професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєррі Броса. І це, «попри санкції, гучні заяви та обіцянки запровадити [нафтове] ембарго», — заявили французькі журналісти.
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Нагадаємо, наприкінці березня президент Росії Володимир Путін видав наказ про оплату за російський газ у рублях замість євро. Керівництво ЄС відповіло, що не виконуватиме цієї вимоги.
Однак зараз, за даними Bloomberg, ЄС готовий запропонувати своїм імпортерам газу рішення в обхід санкцій для розрахунків за газ із рф в рублях. Наприкінці квітня журналісти порталу повідомляли, що десять європейських компаній відкрили рублеві рахунки у «Газпромбанку». А у першій половині травня це число подвоїлося.
За матеріалами: УНІАН
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