Литва відмовилася від російських енергоресурсів — Finance.ua

«Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», — заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.
За його словами, повної енергетичної незалежності країна досягне після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електроенергії покриє за рахунок власної зеленої енергетики і стане державою-експортером.
Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді. Країна споживає власну електрику, а також імпортує її з країн ЄС.