Литва відмовилася від російських енергоресурсів — Finance.ua

Литва відмовилася від російських енергоресурсів

Вчора 10:43 — Енергетика

На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Литва з 22 травня не отримуватиме російські газ, нафту та електрику.

Про це повідомляє Delfi

«Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», — заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.

За його словами, повної енергетичної незалежності країна досягне після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електроенергії покриє за рахунок власної зеленої енергетики і стане державою-експортером.

Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді. Країна споживає власну електрику, а також імпортує її з країн ЄС.

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