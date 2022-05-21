Литва відмовилася від російських енергоресурсів — Finance.ua
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Литва відмовилася від російських енергоресурсів

Вчора 10:43Енергетика
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На тлі повномасштабного військового вторгнення росії на територію України Литва з 22 травня не отримуватиме російські газ, нафту та електрику.
Про це повідомляє Delfi.
«Це вираження нашої солідарності з Україною, що воює, ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», — заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс.
За його словами, повної енергетичної незалежності країна досягне після успішного завершення синхронізації, а свої потреби в електроенергії покриє за рахунок власної зеленої енергетики і стане державою-експортером.
Литва отримує газ від США за допомогою терміналу СПГ в Клайпеді. Країна споживає власну електрику, а також імпортує її з країн ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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