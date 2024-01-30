ЄС інвестує 10 млрд євро у новий маршрут в обхід росії — Finance.ua

ЄС інвестує 10 млрд євро у новий маршрут в обхід росії Сьогодні 15:46 — Казна та Політика

ЄС інвестує 10 млрд євро у новий маршрут в обхід росії, Фото: Getty Images

Європейські та міжнародні фінансові інститути виділять 10 млрд євро на інвестиції в проєкт транспортного коридору між Європою та Центральною Азією.

Про це заявив заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс на форумі інвесторів, що відкрився 29 січня в Брюсселі.

«Я радий бачити, що міжнародні партнери зобов’язалися надати інвестиції у розмірі 10 млрд євро для розвитку сталого транспортного сполучення в Центральній Азії, включно з новими зобов’язаннями Європейської Комісії та Європейського інвестиційного банку в розмірі 1,5 млрд євро», — сказав він.

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У форумі інвесторів проєкту Global Gateway беруть участь високопоставлені представники Єврокомісії, країн ЄС, Центральної Азії, Кавказу та Туреччини. Серед учасників — держави «Великої сімки», фінансові інститути та приватні компанії.

Міжнародні спостерігачі розцінюють Global Gateway як європейську альтернативу китайському проєкту «Один пояс — один шлях».

У пресрелізі Єврокомісії прямо говориться, що воєнний конфлікт в Україні продиктував «невідкладність пошуку альтернативних, надійних та ефективних торгових шляхів між Європою та Азією, які не проходитимуть через росію».

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Учасники дводенного форуму обговорять необхідні інвестиції для перетворення Транскаспійського транспортного коридору на сучасний, мультимодальний та ефективний маршрут, що сполучає Європу через Чорне море та Південний Кавказ із Центральною Азією за 15 днів.

Обговорення ґрунтується на дослідженні «Стійкі транспортні зв’язки між Європою та Центральною Азією», яке проведено минулого літа під егідою Єврокомісії Європейським банком реконструкції та розвитку. Воно виявило 33 пріоритетні цілі в фізичній інфраструктурі та 7 ключових дій у галузі сполучення зв’язку, реалізація яких підвищить ефективність та економічну привабливість транскаспійського транспортного маршруту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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