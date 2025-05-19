ЄС готується витратити ще 10 мільярдів євро на запаси газу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄС готується витратити ще 10 мільярдів євро на запаси газу

Енергетика
9
Європейському Союзу доведеться витратити щонайменше на 10 мільярдів євро більше, ніж торік, аби заповнити газові сховища після першої справжньої зими з початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пише The Financial Times.
Зазначається, що торік на ці потреби витратили 16 мільярдів євро, а цього року сума може сягнути 26 мільярдів.
Читайте також
Запаси газу були вичерпані майже на дві третини вже у березні, тож країни ЄС мають обмежений час для їх поповнення.
Попри те, що ціни на газ нині нижчі за торішні, трейдери не квапляться купувати — очікують подальшого здешевлення. Проте це може спровокувати різке зростання цін наприкінці літа, коли попит зросте.
Аналітики Morgan Stanley вважають, що Європі доведеться імпортувати на 45% більше скрапленого природного газу (СПГ), ніж минулого року, щоб досягти хоча б 80% заповнення сховищ. Вони прогнозують зростання цін на газ на 10% влітку.
Читайте також
Газова промисловість ЄС застерігає: поспішне виконання норм із заповнення газосховищ може спричинити нові стрибки цін. «Зобов'язання зі зберігання несуть ризик подальшого загострення проблеми високих і нестабільних оптових цін на газ», — йдеться у заяві Єврогазу.
Китай, який останнім часом скоротив закупівлі СПГ через теплу погоду та слабку економіку, може швидко повернутися на ринок. Це створить конкуренцію Європі за ресурси.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems