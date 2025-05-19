ЄС готується витратити ще 10 мільярдів євро на запаси газу — Finance.ua

ЄС готується витратити ще 10 мільярдів євро на запаси газу
Європейському Союзу доведеться витратити щонайменше на 10 мільярдів євро більше, ніж торік, аби заповнити газові сховища після першої справжньої зими з початку повномасштабної війни в Україні.
Про це пише The Financial Times.
Зазначається, що торік на ці потреби витратили 16 мільярдів євро, а цього року сума може сягнути 26 мільярдів.
Запаси газу були вичерпані майже на дві третини вже у березні, тож країни ЄС мають обмежений час для їх поповнення.
Попри те, що ціни на газ нині нижчі за торішні, трейдери не квапляться купувати — очікують подальшого здешевлення. Проте це може спровокувати різке зростання цін наприкінці літа, коли попит зросте.
Аналітики Morgan Stanley вважають, що Європі доведеться імпортувати на 45% більше скрапленого природного газу (СПГ), ніж минулого року, щоб досягти хоча б 80% заповнення сховищ. Вони прогнозують зростання цін на газ на 10% влітку.
Газова промисловість ЄС застерігає: поспішне виконання норм із заповнення газосховищ може спричинити нові стрибки цін. «Зобов'язання зі зберігання несуть ризик подальшого загострення проблеми високих і нестабільних оптових цін на газ», — йдеться у заяві Єврогазу.
Китай, який останнім часом скоротив закупівлі СПГ через теплу погоду та слабку економіку, може швидко повернутися на ринок. Це створить конкуренцію Європі за ресурси.
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