«єРобота»: Ощадбанк з липня прийматиме заявки на мікрогранти до 250 тис. грн — Finance.ua
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«єРобота»: Ощадбанк з липня прийматиме заявки на мікрогранти до 250 тис. грн

Особисті фінанси
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Ощадбанк з 1 липня почне приймати заявки українців на отримання мікрогрантів до 250 тис. грн. на новий бізнес або розвиток чинного бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«За рішенням уряду Ощадбанк став уповноваженим банком нової державної програми „єРобота“ за направленням надання українцям безповоротних грантів до 250 тис. грн для запуску нового або розвитку чинного бізнесу. Програма стартує 1 липня. Саме з цієї дати всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес- планом щодо створення або розвитку власної справи у відділеннях Ощаду», — йдеться у повідомленні.
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У фінустанові заявили, що зараз розробляється можливість подання заявок через портал «Дія».
Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) чи юридична особа.
На що можна витратити гроші? За рахунок гранту від держави у розмірі до 250 тис. грн підприємець або юридична особа зможуть придбати обладнання, сплатити сировину та матеріали, здійснити часткову оплату оренди. У разі створення одного або двох робочих місць на період понад 3 роки та сплати податків за цей період грант не повертається.
Після розгляду проекту в разі його відповідності критеріям програми грантові кошти буде переказано на окремий рахунок претендента гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиме Державна служба зайнятості.
Нагадаємо, уряд запускає проект грантової підтримки нових бізнесів «єРобота». Програма передбачає мікрогранти до 250 тисяч гривень для тих, хто бажає запустити новий бізнес.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами:
Finance.ua
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