Робота в Польщі: скільки платять працівникам у супермаркеті, на складі та заводі — Finance.ua

Робота в Польщі: скільки платять працівникам у супермаркеті, на складі та заводі
У Польщі українським біженцям пропонують роботу в ресторанах, на складах та заводах. Заробітна плата — від 20 тис. грн. Найменше заробляють оператори машин на виробництві.
Про це повідомляє Сегодня, яке проаналізувало пропозиції на ринку праці. Відповідно до розміщених вакансій, працівник складу може отримувати значно більше, ніж працівник супермаркета.
Робота в ресторані
Заклади швидкого харчування досить популярні в Польщі, тому їм завжди потрібні працівники для приготування їжі або прибирання. На ці посади наймають як жінок, так і чоловіків віком до 60 років. Робота з понеділка до суботи, зміни по 8-12 годин — це від 200 годин на місяць з оплатою на руки 16 злотих/година (105 грн). За місяць це 21 тис. грн.
Пакувальник
У сусідній країні — чимало заводів, куди наймають працівників. Популярна вакансія — пакувальник товарів. Наприклад, за пакування солодощів готові платити від 3300 зл/міс. (21,7 тис. грн). Зміна триває 8-12 годин, працевлаштовують жінок віком до 55 років.
Працівник складу
Серед поширених вакансій — людина на склад, яка відповідає за прийом та відправку товарів в інтернет-магазині: сканувати, упаковувати, контролювати якість тощо. На роботу приймають жінок до 50 років. Зміна по 10-12 годин на день з оплатою 15-19 зл/година (98-125 грн). На місяць виходить 240 робочих годин і 23,5-30 тис. грн.
Працівники супермаркетів
Наймають людей на роботу у Biedronka — популярний польський супермаркет. До обов’язків входять: комплектація замовлень, викладання товару на полицях, перевірка термінів придатності. Зміна по 8-10 годин на шість днів на тиждень, на місяць виходить до 260 годин з оплатою 16 зл/годину (105 грн) — 27,3 тис. грн. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки віком до 55 років.
Оператор машин на виробництво
Заводи з виробництва автокомплектуючих потребують людей для демонтажу та складання генераторів, стартерів та компресорів, контролю якості, експлуатації машин та сортування відходів. Наймають як чоловіків, так і жінок віком до 55 років. Зміни по 8 годин, зарплата на місяць — від 2700 злотих (17,8 тис. грн), з преміями та доплатами за понаднормові та нічні зміни.
Сезонні роботи
У розпал літа активно наймають людей на сільськогосподарські роботи — вирощування та збирання врожаю. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки, але лише до 45 років та фізично здорові. Робота передбачає 10-12 годин фізичної праці з оплатою 15 зл./год (98 грн.) плюс премії за обсяг зібраного врожаю.
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