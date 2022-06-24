Робота в Польщі: скільки платять працівникам у супермаркеті, на складі та заводі — Finance.ua

Робота в Польщі: скільки платять працівникам у супермаркеті, на складі та заводі 24.06.2022, 19:03 — Особисті фінанси

У Польщі українським біженцям пропонують роботу в ресторанах, на складах та заводах. Заробітна плата — від 20 тис. грн. Найменше заробляють оператори машин на виробництві.

Про це повідомляє Сегодня , яке проаналізувало пропозиції на ринку праці. Відповідно до розміщених вакансій, працівник складу може отримувати значно більше, ніж працівник супермаркета.

Робота в ресторані

Заклади швидкого харчування досить популярні в Польщі, тому їм завжди потрібні працівники для приготування їжі або прибирання. На ці посади наймають як жінок, так і чоловіків віком до 60 років. Робота з понеділка до суботи, зміни по 8-12 годин — це від 200 годин на місяць з оплатою на руки 16 злотих/година (105 грн). За місяць це 21 тис. грн.

Пакувальник

У сусідній країні — чимало заводів, куди наймають працівників. Популярна вакансія — пакувальник товарів. Наприклад, за пакування солодощів готові платити від 3300 зл/міс. (21,7 тис. грн). Зміна триває 8-12 годин, працевлаштовують жінок віком до 55 років.

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Працівник складу

Серед поширених вакансій — людина на склад, яка відповідає за прийом та відправку товарів в інтернет-магазині: сканувати, упаковувати, контролювати якість тощо. На роботу приймають жінок до 50 років. Зміна по 10-12 годин на день з оплатою 15-19 зл/година (98-125 грн). На місяць виходить 240 робочих годин і 23,5-30 тис. грн.

Працівники супермаркетів

Наймають людей на роботу у Biedronka — популярний польський супермаркет. До обов’язків входять: комплектація замовлень, викладання товару на полицях, перевірка термінів придатності. Зміна по 8-10 годин на шість днів на тиждень, на місяць виходить до 260 годин з оплатою 16 зл/годину (105 грн) — 27,3 тис. грн. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки віком до 55 років.

Оператор машин на виробництво

Заводи з виробництва автокомплектуючих потребують людей для демонтажу та складання генераторів, стартерів та компресорів, контролю якості, експлуатації машин та сортування відходів. Наймають як чоловіків, так і жінок віком до 55 років. Зміни по 8 годин, зарплата на місяць — від 2700 злотих (17,8 тис. грн), з преміями та доплатами за понаднормові та нічні зміни.

Сезонні роботи

У розпал літа активно наймають людей на сільськогосподарські роботи — вирощування та збирання врожаю. Кандидатами можуть бути як жінки, так і чоловіки, але лише до 45 років та фізично здорові. Робота передбачає 10-12 годин фізичної праці з оплатою 15 зл./год (98 грн.) плюс премії за обсяг зібраного врожаю.

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