Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші — Finance.ua

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на 1 особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім’ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.
Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують коштів
. При цьому навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.
Хто може отримати гроші
Благодійна організація розробила кілька критеріїв, серед яких:
кордон із Польщею було перетнуто після 24 лютого 2022 року;
ви з сім’єю не отримуєте грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу Diakonie Katastrophenhilfe;
ви з сім’єю не працюєте у Польщі і у вас немає джерел прибутку.