Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші — Finance.ua

Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші

Вчора 09:04 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші

Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих та 600 злотих — на кожного іншого члена сім’ї.

Про це повідомляється на сайті організації.

Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на 1 особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім’ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.

Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують коштів

. При цьому навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Хто може отримати гроші

Благодійна організація розробила кілька критеріїв, серед яких:

кордон із Польщею було перетнуто після 24 лютого 2022 року;

ви з сім’єю не отримуєте грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу Diakonie Katastrophenhilfe;

ви з сім’єю не працюєте у Польщі і у вас немає джерел прибутку.

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Також є додаткові вимоги:

ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;

вам більше 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;

ви вагітна;

ви утримуєте або дбаєте про двох чи більше дітей;

член вашої сім’ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.

Які документи потібні? У реєстраційному центрі організації в українців перевірятимуть паспорт та інший документ, що засвідчує особу. Також документ, у якому зазначено дату перетину кордону з Польщею.

Додамо, що центр повинен відвідати кожен член вашої сім’ї з відповідними документами.

Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланням

Нагадаємо, днями громадські організації Польщі вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих на дорослого та 750 злотих на дітей.

Проєкт під назвою «Допомога полякам з України» розпочато з ініціативи фонду «Wolność i Demokracja», організації «Pomoc Polakom na Wschodzie» та товариства «Wspólnota Polska». Детальніше про це тут.

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