Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші — Finance.ua
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Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші

Вчора 09:04Особисті фінанси
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Українцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати грошіУкраїнцям у Польщі виплатять ще по 700 злотих – як отримати гроші
Німецька благодійна організація Diakonie Katastrophenhilfe виплатить українцям у Польщі по 700 злотих та 600 злотих — на кожного іншого члена сім’ї.
Про це повідомляється на сайті організації.
Програма фінансової допомоги спрямована на підтримку українців, які втекли до Польщі через повномасштабне вторгнення росії в Україну.
Українці, які подали заявку на фінансову допомогу, отримають виплату у розмірі 700 злотих на 1 особу та 600 злотих на кожного іншого члена сім’ї щомісяця. Виплати проводитимуть не менше трьох місяців.
Зазначається, що в пріоритеті на грошову допомогу — українці, які особливо потребують коштів
. При цьому навіть реєстрація на участь у програмі не гарантує отримання виплати.

Хто може отримати гроші

Благодійна організація розробила кілька критеріїв, серед яких:
  • кордон із Польщею було перетнуто після 24 лютого 2022 року;
  • ви з сім’єю не отримуєте грошової допомоги від неурядових організацій (наприклад, від УВКБ ООН). Якщо ви отримуєте виплати від державних структур Польщі, ви все ще можете претендувати на допомогу Diakonie Katastrophenhilfe;
  • ви з сім’єю не працюєте у Польщі і у вас немає джерел прибутку.
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Також є додаткові вимоги:
  • ви чи ваші батьки перебуваєте в Польщі самі;
  • вам більше 65 років і ви перебуваєте в Польщі без родичів;
  • ви вагітна;
  • ви утримуєте або дбаєте про двох чи більше дітей;
  • член вашої сім’ї має особливі потреби або хронічні чи важкі захворювання.
Які документи потібні? У реєстраційному центрі організації в українців перевірятимуть паспорт та інший документ, що засвідчує особу. Також документ, у якому зазначено дату перетину кордону з Польщею.
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Додамо, що центр повинен відвідати кожен член вашої сім’ї з відповідними документами.
Зареєструватися на отримання виплати можна за посиланням.
Нагадаємо, днями громадські організації Польщі вирішили виплатити українцям у Польщі з картою поляка по 1500 злотих на дорослого та 750 злотих на дітей.
Проєкт під назвою «Допомога полякам з України» розпочато з ініціативи фонду «Wolność i Demokracja», організації «Pomoc Polakom na Wschodzie» та товариства «Wspólnota Polska». Детальніше про це тут.
За матеріалами: Сьогодні
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