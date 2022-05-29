Субсидії та допомога: які виплати можна отримати українцям у Польщі — Finance.ua

Субсидії та допомога: які виплати можна отримати українцям у Польщі

Вчора 17:06 — Особисті фінанси

Субсидії та допомога: які виплати можна отримати українцям у Польщі

З початком війни в Україні більшість іноземних країн, зокрема й Польща, надали українським громадянам не тільки прихисток, гуманітарну допомогу та соціальне забезпечення, а й можливість оформити грошові виплати — одноразові чи довгострокові.

Портал VisitUkraine.today зібрав інформацію щодо основних грошових виплат для українців у Польщі.

Польща — країна, яка гостинно прихистила кілька мільйонів українців. Вона ж надає найбільшу кількість можливостей для отримання фінансової допомоги.

Одноразова допомога у розмірі 300 злотих (трохи більш як 2 тисяч гривень)

Громадянин України, перебування якого в Польщі визнано законним і дані якого внесено до реєстру PESEL, має право на одноразову грошову допомогу у розмірі 300 злотих на особу.

Ця субсидія призначена для утримання, зокрема, на покриття витрат харчування, одягу, взуття, особисту гігієну та житло. На виплату може претендувати кожен члени родини окремо.

500+ та інші виплати від Управління соцстрахування

Управління соціального страхування Польщі (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, або ZUS) відкрило доступ до сімейної допомоги для біженців, передбаченої Законом про допомогу громадянам України у зв’язку зі війною та російським вторгненням на територію нашої держави.

Це допомоги 500+ (500 злотих щомісяця на кожну дитину до 18 років), Dobry Start (фінансова допомога тим, хто навчається, у розмірі 300 злотих, які нараховуються один раз за фактом початку навчального сезону), сімейний капітал опікунчий (Rodzinny Kapitał Opiekuńczy) — це грошова допомога в розмірі 12 тис. злотих (по 500 злотих протягом 24 місяців або по 1 000 злотих протягом року).

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Така виплата нараховується незалежно від рівня доходу родини на другу та наступну новонароджену дитину у сім’ї з 12-го до 36-го місяця її життя) та фінансова допомога на перебування дітей в яслах, дитячому клубі або на послуги няні (świadczenie żłobkowe — 400 злотих щомісяця) на період проживання або перебування з дітьми у Польщі.

Програма від ООН

Програма фінансової грошової допомоги від ООН у Польщі — це можливість отримання протягом 3 місяців допомоги у розмірі 700 злотих + 600 злотих на кожного додаткового члена сім’ї до 4 осіб максимально разом із заявником.

Для оформлення цієї допомоги потрібно залишити заявку та особисто відвідати один з офісів УВКБ ООН, наразі їх 7 по всій Польщі.

Допомога від IRC

Міжнародний Комітет Порятунку (IRC) також запустив програму підтримки українських біженців у Польщі.

Українці, які перетнули кордон після 24 лютого, зможуть отримувати по 710 злотих на одну особу та по 610 злотих за кожного члена сім’ї щомісячно протягом трьох місяців.

Номер PESEL або банківський рахунок при цьому мати необов’язково. Але ці гроші можна отримати, якщо не отримували допомоги від інших організацій, за виключенням державної допомоги від уряду Польщі.

Виплата на дитину

Згідно з законом про допомогу громадянам України, переселенці з України мають право також на одноразову допомогу при народженні дитини (т.зв. бечікове (becikowe)).

Розмір цієї допомоги складає 1 тис. злотих на одну дитину, виплата здійснюється на банківський рахунок або поштовим переказом. Заяву на виплату слід подати впродовж 12 місяців після народження дитини.

До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.

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