ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС — Finance.ua

ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС Вчора 19:15 — Світ

ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС

Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про першу в історії фінансову підтримку в 300 млн євро з союзного бюджету загальних оборонних закупівель держав-членів ЄС.

«Уперше ми використовуємо бюджет ЄС для підтримки держав-членів у спільних закупівлях оборонної продукції. Ця операція стала успіхом: ми інвестуємо 300 млн євро в п’ять проєктів, спрямованих на усунення критичних і термінових прогалин в оборонному потенціалі», — заявила виконавча заступниця голови ЄК Маргрете Вестагер.

За її словами, «це дасть змогу забезпечити краще співвідношення ціни та якості для національних оборонних бюджетів, поліпшити оперативну сумісність європейських збройних сил, зміцнити промисловість і зробити Європу більш підготовленою до протистояння загрозам у сфері оборони».

Вестагер додала, що обрані проєкти також «збільшать підтримку України Європейським Союзом за допомогою додаткового оборонного оснащення».

Повідомляється, що кожен із п’яти проєктів, у яких беруть участь 20 країн ЄС, отримає від Брюсселя по 60 млн євро, що становить загальну суму союзного фінансування в 300 млн євро.

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У комюніке ЄК зазначається, що загалом загальні закупівлі на суму понад 11 млрд євро для збройних сил держав-членів зміцнять їхню обороноздатність.

Загальні закупівлі критично важливої оборонної продукції охоплюють три галузі: системи протиповітряної та протиракетної оборони, сучасну бронетехніку, боєприпаси.

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