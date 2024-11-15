ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС — Finance.ua
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ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС

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ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС
ЄК виділила 300 млн євро на фінансування загальних оборонних закупівель країн ЄС
Єврокомісія (ЄК) оголосила в четвер про першу в історії фінансову підтримку в 300 млн євро з союзного бюджету загальних оборонних закупівель держав-членів ЄС.
«Уперше ми використовуємо бюджет ЄС для підтримки держав-членів у спільних закупівлях оборонної продукції. Ця операція стала успіхом: ми інвестуємо 300 млн євро в п’ять проєктів, спрямованих на усунення критичних і термінових прогалин в оборонному потенціалі», — заявила виконавча заступниця голови ЄК Маргрете Вестагер.
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За її словами, «це дасть змогу забезпечити краще співвідношення ціни та якості для національних оборонних бюджетів, поліпшити оперативну сумісність європейських збройних сил, зміцнити промисловість і зробити Європу більш підготовленою до протистояння загрозам у сфері оборони».
Вестагер додала, що обрані проєкти також «збільшать підтримку України Європейським Союзом за допомогою додаткового оборонного оснащення».
Повідомляється, що кожен із п’яти проєктів, у яких беруть участь 20 країн ЄС, отримає від Брюсселя по 60 млн євро, що становить загальну суму союзного фінансування в 300 млн євро.
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У комюніке ЄК зазначається, що загалом загальні закупівлі на суму понад 11 млрд євро для збройних сил держав-членів зміцнять їхню обороноздатність.
Загальні закупівлі критично важливої оборонної продукції охоплюють три галузі: системи протиповітряної та протиракетної оборони, сучасну бронетехніку, боєприпаси.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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