Україна за дев’ять місяців виділила на оборону 1,3 трильйона гривень — Finance.ua

Україна за дев’ять місяців виділила на оборону 1,3 трильйона гривень Сьогодні 16:45 — Казна та Політика

Україна за дев’ять місяців виділила на оборону 1,3 трильйона гривень

У січні — вересні 2024 року з держбюджету на сектор безпеки та оборони спрямовано 1,3 трильйона гривень, зокрема у вересні — 146,9 мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

«1,3 трлн грн складають видатки загального фонду держбюджету на сектор безпеки і оборони у січні-вересні 2024 року. Це 57,6% від усієї суми видатків загального фонду держбюджету», — сказано в повідомленні.

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З них у вересні використано з держбюджету — 146,9 млрд грн.

Куди спрямували кошти:

на грошове забезпечення для військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, поліцейських;

на придбання військової/спеціальної техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

на медичне забезпечення;

на інші витрати для забезпечення діяльності відповідних органів та формувань.

«Безпека й оборона залишається абсолютним пріоритетом та найбільшою статтею видатків державного бюджету», — нагадали у Мінфін.

Військові видатки покриваються виключно за рахунок внутрішніх надходжень та запозичень.

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