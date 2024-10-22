Умєров закликав США інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів — Finance.ua

Умєров закликав США інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів Вчора 13:30 — Казна та Політика

Умєров закликав США інвестувати в оборонне виробництво України: виробничий потенціал може сягнути 20 млрд доларів

У 2024 році Україна інвестувала у власне оборонне виробництво понад 4 мільярди доларів, виробничий потенціал може сягнути до 20 мільярдів, однак потрібні міжнародні інвестиції.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Читайте також НАТО збільшує витрати на оборону — Bloomberg

«Наші безпілотники стали реальною загрозою для ворога. Вони можуть вражати цілі за тисячі кілометрів і вже знищили понад 200 військових об’єктів у росії», — заявив Умєров.

Він наголосив, що оборонний виробничий потенціал України може наближатися до 20 мільярдів доларів, але потрібні інвестиції від міжнародних партнерів.

«Ми закликаємо наших американських партнерів інвестувати в наше оборонне виробництво, як фінансуванням, так і передачею сучасних технологій», — сказав Умєров.

Читайте також У Мінфіні відповіли, скільки коштів виділила Україна на оборону за вісім місяців

Нагадаємо, 21 жовтня, вранці міністр оборони США Ллойд Остін з неоголошеним візитом приїхав до Києва.

Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленський міністр оборони США Ллойд Остін оголосив надання Україні чергового пакета військової допомоги на 400 мільйонів доларів. Він містить додаткові боєприпаси, бронетехніку та протитанкові засоби.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.