ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні — Finance.ua

ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні Сьогодні 19:46 — Нерухомість

ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні

Європейський інвестційний банк (ЄІБ) проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.

Про це повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Це буде перший подібний проєкт у сфері житла, реалізований разом з ЄІБ. Наразі очікується ухвалення рішення Кабінету міністрів, яке створить необхідну нормативну основу. Паралельно з цим ми проводимо техніко-економічну оцінку з боку банку і сподіваємось, що підписання першої угоди відбудеться вже 2025 року», — повідомила Мікулова.

Читайте також ВПО можуть розрахувати орієнтовну субсидію на оренду житла: інструкція

Вона зазначила, що соціальне житло — важливий напрям співпраці ЄІБ, який є пріоритетом і для українського уряду.

За словами Мікулової, наразі йдеться про пілотний проєкт, який дасть змогу протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні.

«Ми розуміємо, що відбір муніципалітетів для участі у пілоті здійснюватиметься українським урядом на прозорих і чітких умовах, і що буде застосована методика, яка згодом може масштабуватись. Якщо якась громада не буде включена на початковому етапі, вона зможе приєднатися у наступних раундах», — додала вона.

Читайте також Шуляк повідомила, коли мають ухвалити закон про реформу житлової політики

Процес створення моделі відбувається у тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту. Одним з ключових інструментів є програма консультативної допомоги JASPERS, яка підтримує країни ЄС та країни-кандидати у підготовці якісних проєктів.

«JASPERS почав працювати в Україні в жовтні 2024 року і одним з перших пріоритетних напрямів стало саме соціальне житло, поряд із енергетикою та транспортом. Експерти JASPERS вже працюють з українськими партнерами в нашому київському офісі», — повідомила Мікулова.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.