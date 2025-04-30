ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні — Finance.ua
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ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні

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ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні
ЄІБ оцінює пілотний проєкт соціального житла в Україні
Європейський інвестційний банк (ЄІБ) проводить оцінку пілотного проєкту соціального житла, підписання першої угоди можливо вже 2025 року.
Про це повідомила голова регіонального представництва ЄІБ у країнах Східної Європи Крістіна Мікулова в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Це буде перший подібний проєкт у сфері житла, реалізований разом з ЄІБ. Наразі очікується ухвалення рішення Кабінету міністрів, яке створить необхідну нормативну основу. Паралельно з цим ми проводимо техніко-економічну оцінку з боку банку і сподіваємось, що підписання першої угоди відбудеться вже 2025 року», — повідомила Мікулова.
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Вона зазначила, що соціальне житло — важливий напрям співпраці ЄІБ, який є пріоритетом і для українського уряду.
За словами Мікулової, наразі йдеться про пілотний проєкт, який дасть змогу протестувати підхід і методологію створення системи соціального житла в Україні.
«Ми розуміємо, що відбір муніципалітетів для участі у пілоті здійснюватиметься українським урядом на прозорих і чітких умовах, і що буде застосована методика, яка згодом може масштабуватись. Якщо якась громада не буде включена на початковому етапі, вона зможе приєднатися у наступних раундах», — додала вона.
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Процес створення моделі відбувається у тісній співпраці з експертами ЄІБ та Єврокомісії, які допомагають досвід країн ЄС адаптувати до українського контексту. Одним з ключових інструментів є програма консультативної допомоги JASPERS, яка підтримує країни ЄС та країни-кандидати у підготовці якісних проєктів.
«JASPERS почав працювати в Україні в жовтні 2024 року і одним з перших пріоритетних напрямів стало саме соціальне житло, поряд із енергетикою та транспортом. Експерти JASPERS вже працюють з українськими партнерами в нашому київському офісі», — повідомила Мікулова.
За матеріалами:
Економічна Правда
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