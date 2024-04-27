«єДокумент»: чи відображатиметься в «Дії» диплом, отриманий за кордоном — Finance.ua

«єДокумент»: чи відображатиметься в «Дії» диплом, отриманий за кордоном Сьогодні 21:11 — Особисті фінанси

«єДокумент»: чи відображатиметься в «Дії» диплом, отриманий за кордоном, Фото: diia.gov.ua

У застосунку «Дія» з’явився новий сервіс, який надає доступ до документів про освіту. Українці цікавляться, чи відображатиметься у додатку диплом, отриманий за кордоном.

На це питання відповіли спеціалісти Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

За даними ЄДЕБО, документ про освіту, отриманий за кордоном, не буде відображатися у застосунку.

Читайте також Новий порядок електронного бронювання через «Дію»: що пропонує уряд

«Крім того, якщо ви здобули освіту за межами України та не вступали з цим документом на навчання до українських закладів освіти, то відомості про ваш документ не вносились до ЄДЕБО», — йдеться у повідомленні.

Проте громадянин може отримати свідоцтво про визнання іноземного документа про освіту.

За потреби, перевірити його можна в Реєстрі документів про освіту ЄДЕБО, вибравши тип «Свідоцтва про визнання іноземних документів про освіту» за посиланням

У відомстві зазначають, хоча наразі свідоцтво не підтягнеться в застосунок, проте команда працює над розширенням переліку освітніх документів в «Дії».

Нагадаємо, у застосунку «Дія» стали доступні нові облігації Бахчисарай та Макіївка.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.