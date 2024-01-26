ЄЦБ залишив ключові ставки без змін — Finance.ua

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ЄЦБ залишив ключові ставки без змін

Кредит&Депозит
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ЄЦБ залишив ключові ставки без змін
ЄЦБ залишив ключові ставки без змін
Європейський центробанк (ЄЦБ) знову зберіг три ключові ставки на попередньому рівні: базову — 4,5%, за маржинальною кредитною лінією — 4,75%, за депозитною лінією — 4%.
Про це йдеться у заяві ЄЦБ.
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«Рада керуючих вирішила залишити три ключові процентні ставки ЄЦБ без змін. Отримана інформація загалом підтвердила попередню оцінку середньострокових прогнозів інфляції. Окрім пов’язаного з енергоносіями підвищення базисного ефекту на загальну інфляцію, тенденція до зниження базової інфляції продовжується, а минулі підвищення процентних ставок продовжують посилено впливати на умови фінансування. Жорсткі умови фінансування пригнічують попит, і це сприяє зниженню інфляції», — йдеться у заяві.
Відповідно до поточної оцінки ЄЦБ, всі три ключові ставки перебувають на тих рівнях, які за підтримки протягом достатньо тривалого часу матимуть суттєвий внесок у повернення інфляції до цільового показника в 2%, вважає ЕЦБ.
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ЄЦБ може знизити ключові відсоткові ставки влітку 2024 року, заявила раніше голова ЄЦБ Крістін Лагард. При цьому, за її словами, рівень невизначеності все ще високий і є окремі індикатори, які поки не закріпилися на тому рівні, на якому їх хочуть бачити в регуляторі.
ЄЦБ тримає ставки на одному рівні з вересня 2023 року: тоді він підвищив їх удесяте поспіль. Востаннє перед цим регулятор зберіг їх на нинішньому рівні в грудні.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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