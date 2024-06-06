ЄЦБ вперше з 2019 року знизив облікові ставки — Finance.ua

ЄЦБ вперше з 2019 року знизив облікові ставки Сьогодні 19:30 — Фондовий ринок

ЄЦБ вперше з 2019 року знизив облікові ставки

ЄЦБ знизив свої ключові процентні ставки на 25 б.п. у червні, як і очікувалося, знизивши основну ставку за операціями рефінансування до 4,25%, а ставку за депозитними операціями до 3,75%.

Про це йдеться у пресрелізі.

Однак політики відзначили, що ціновий тиск залишається сильним, а інфляція, ймовірно, залишатиметься вищою за цільовий показник до кінця наступного року. Процентні ставки залишатимуться достатньо обмежувальними доти, доки це буде необхідно для забезпечення повернення інфляції до 2%.

Читайте також Як змінюються ставки за депозитами та кредитами — звіт НБУ

«Виходячи з оновленої оцінки інфляційного прогнозу, динаміки базової інфляції та сили трансмісії монетарної політики, зараз доречно пом’якшити ступінь обмеження монетарної політики після дев’яти місяців утримання ставок на незмінному рівні», — йдеться в заяві Ради керуючих ЄЦБ.

В оновлених макроекономічних прогнозах, які будуть ретельно проаналізовані інвесторами, співробітники ЄЦБ підвищили середньорічний прогноз базової інфляції на 2024 рік до 2,5% з 2,3% раніше.

Він також підвищив прогноз на 2025 рік до 2,2% з 2%. Прогноз на 2026 рік залишився на рівні 1,9%.

Читайте також ФРС дала прогноз щодо ставки: залишиться високою через інфляцію

На червневому засіданні грошові ринки повністю врахували зниження ставки на 25 базисних пунктів. Це перше зниження з вересня 2019 року, коли депозитна ставка була від'ємною.

Цього року ринки повністю врахували лише одне подальше зниження ставки, але економісти, опитані Reuters минулого тижня, прогнозують ще два зниження протягом цього періоду.

Хоча ЄЦБ почав підвищувати відсоткові ставки пізніше, червневе зниження випередило б Федеральну резервну систему США в її марші на зниження, оскільки найбільший центральний банк світу залишається стримуваним рівнем інфляції в США. Тим не менш, на своїй останній прес-конференції Лагард заявила, що чиновники ЄЦБ «залежать від даних, а не від ФРС».

Читайте також Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Канада в середу стала першою країною G7, яка знизила процентні ставки в поточному циклі, в той час як центральні банки Швеції та Швейцарії вже оголосили про зниження ставок в цьому році.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.