ЄЦБ готує випуск нових банкнот євро — Finance.ua

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ЄЦБ готує випуск нових банкнот євро

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ЄЦБ готує випуск нових банкнот євро
ЄЦБ готує випуск нових банкнот євро
Європейський центральний банк працює над випуском нової серії високотехнологічних банкнот.
Про це розповів член виконавчої ради Європейського центрального банку Фабіо Панетта, передає Мінфін.
«Ми працюємо над випуском нової серії високотехнологічних банкнот з метою запобігання підробкам та зниження впливу на навколишнє середовище. Ми будемо робити банкноти доступними для громадян доти, поки на них є попит», — заявив Панетта.
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За його словами, ЄЦБ розглядає можливість зображення на нових банкнотах відомих європейських діячів, а також низку тем, у тому числі європейську культуру, і незабаром проведе консультації з широким загалом.
Також Європейська комісія підготує законодавчі положення щодо цифрового євро у червні 2023 року.

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За матеріалами:
Мінфін.com.ua
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