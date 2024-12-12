ЄБРР запускає програму на €110 мільйонів для страхування воєнних ризиків в Україні — Finance.ua

ЄБРР запускає програму на €110 мільйонів для страхування воєнних ризиків в Україні Сьогодні 20:38 — Казна та Політика

ЄБРР запускає програму на €110 мільйонів для страхування воєнних ризиків в Україні

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) спільно з міжнародним брокером Aon запускають Гарантійний механізм відновлення та реконструкції України (URGF) на суму 110 мільйонів євро для страхування воєнних ризиків.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

«ЄБРР та Aon впроваджують спеціалізовану програму для розширення ринку страхування воєнних ризиків в Україні. У її межах банк забезпечуватиме підтримку міжнародним перестраховикам через гарантію, яка покриває втрати за конкретними ризиками, пов’язаними із війною», — ідеться у повідомленні.

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Зазначається, що програма спочатку працюватиме для страхування вантажів, авто- та залізничного транспорту, але згодом може поширитися й на інші види активів. Очікується, що щорічний обсяг застрахованих товарів та транспортних засобів перевищить 1 млрд євро.

До програми вже долучилися перші партнери — міжнародна страхова компанія MS Amlin та українські страховики INGO, Colonnade та UNIQA.

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Механізм реалізується за підтримки Франції, Великої Британії, Норвегії та Фонду технічної співпраці ЄБРР TaiwanBusiness. Додаткову гарантійну підтримку планують надати Європейський Союз і Швейцарія.

«Я впевнена, що цей механізм надасть вкрай необхідну підтримку малим і середнім підприємствам, які зазнали значних втрат через війну. Він сприятиме залученню інвестицій в українську економіку та стане сигналом для інших гравців ринку, що нові страхові механізми можуть і повинні впроваджуватися, адже приватний сектор чітко демонструє попит на них», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Укрінформ За матеріалами:

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