ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків — Finance.ua

ЕКА застрахувало другий інвесткредит від воєнних ризиків Сьогодні 19:45 — Страхування

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) застрахувало від воєнних ризиків вже другий проєкт. Його загальна сума — 92 млн грн. Проєкт реалізовує приватне підприємство «Віліс», яке виготовляє макаронні вироби та яблучне повидло.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Половину суми (52 млн грн) підприємство вкладає своїми коштами, ще на 40 млн бере інвестиційний кредит в Укрексімбанку.

У загальну вартість проєкту, який реалізує «Віліс», входить вартість нового обладнання (фасувального та лінії з виробництва локшини), витрати на його доставлення та монтаж, будівництво котельні та ін. Модернізація дозволить підприємству збільшити виробництво до 4 тис. тонн на рік, в тому числі завдяки розширенню ринків збуту.

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«Цей приклад страхування від ЕКА може бути добрим орієнтиром для страхового ринку і стимулом активніше працювати із інвесторами, які планують вкладати кошти у розвиток чи створення бізнесу в Україні. Ми розуміємо, що страхування від воєнних ризиків — не єдиний аргумент, який може мотивувати інвесторів вкладати кошти в Україні. Але це точно необхідний інструмент для підтримки наших зусиль із залучення інвестицій, особливо, коли це інвестиції у реальний сектор, які стимулюватимуть виробництво товарів зроблених в Україні», — зазначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Зараз підприємство виробляє близько 10 тис. тонн макаронних виробів та 800 тонн локшини швидкого приготування, з яких 486 тонн макаронних виробів та 100 тонн локшини швидкого приготування експортується.

Нагадаємо, можливість страхування від воєнних ризиків інвестицій в розвиток переробки та експорту товарів передбачена змінами до Закону «Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності».

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Інвестор (український чи іноземний) може звернутися до ЕКА та отримати захист інвестиції, якщо:

володіє понад 10% корпоративних прав у проєкті;

інвестує у створення об’єктів чи інфраструктури для розвитку переробки та експорту;

об’єкти інвестування розташовані в Україні;

товари, що експортуються, відповідають вимогам закону про стимулювання експортної діяльності.

Банк, який надає кошти для інвестування, може застрахувати свої ризики в ЕКА, якщо:

позичальник — резидент України;

надання кредиту пов’язане з інвестиціями в об’єкти чи інфраструктуру для розвитку переробки та експорту товарів (робіт, послуг) українського походження.

об’єкти та інфраструктура, на створення яких надається інвестиційний кредит розташовані в Україні;

товари, що експортуються, відповідають вимогам закону про стимулювання експортної діяльності.

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