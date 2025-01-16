ЄБРР спрогнозував суми кредитування України на 2025 рік — Finance.ua

ЄБРР спрогнозував суми кредитування України на 2025 рік Сьогодні 14:36 — Казна та Політика

ЄБРР спрогнозував суми кредитування України на 2025 рік

Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує, що його інвестиції в Україну наступного року становитимуть 1,5 млрд євро. Але обсяги можуть бути вищими.

Про це сказав Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР по Україні та Молдові, повідомляє Bloomberg.

«Планування — складне завдання в Україні», і «можливо більше, якщо ми знайдемо правильні угоди», — заявив він в інтерв’ю.

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За його словами, «інфраструктура та енергетична безпека є двома головними пріоритетами, а потім йдуть приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки».

Минулого року лондонський банк інвестував в Україну рекордну суму в розмірі майже 2,4 млрд євро після збільшення свого статутного капіталу на 4 млрд євро. ЄБРР зосередив своє енергетичне фінансування на децентралізованих малих генеруючих потужностях, щоб допомогти забезпечити безперебійне електропостачання людей і підприємств.

Постійні атаки російських ракет і безпілотників пошкодили об’єкти електроенергетики, що призвело до відключень електроенергії по всій країні.

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У той час як ЄБРР надавав кредити українським державним компаніям, включно із залізницями, понад 50% його інвестицій минулого року пішли в приватний бізнес, сказав Тюркнер. Частка залишиться приблизно такою ж у 2025 році, оскільки банк бачить «хороший сільськогосподарський сектор», який є центральним для української економіки.

За словами Тюркнера, Україна повинна домогтися прогресу в боротьбі з корупцією та у проведенні судової реформи, щоб поліпшити інвестиційний клімат, оскільки «є надія», що відновлення може початися цього року після припинення вогню або укладення мирної угоди.

«Реформи важливі, і ми хочемо допомогти настільки, наскільки це можливо», — сказав він, додавши, що український уряд домігся «дуже багато чого», незважаючи на війну.

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Тюркнер також закликав український уряд просунутися в реформі корпоративного управління, оскільки державні компанії будуть залучені в реконструкцію. «Ось чому їхнє управління, їхні можливості, їхня прозорість і боротьба з корупцією відіграють ключову роль в успішній реконструкції», — додав він.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року Рада керівників Європейського банку і реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення статутного капіталу банку на 4 млрд євро — до 34 млрд євро. Капітал буде використано для забезпечення значних і стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення.

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