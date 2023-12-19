ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України

Казна та Політика
26
ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України
ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України
Рада керуючих Європейського банку та реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення сплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 мільярдів євро.
Про це повідомляє пресслужба банку.
«Додатковий капітал акціонерів буде використаний для забезпечення значних та стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює», — йдеться у повідомленні.
Читайте також
ЄБРР вже надав Україні понад 3 млрд євро кредитів з моменту вторгнення росії в країну в лютому 2022 року.
Цей останній крок, який слідує за рекомендацією, поданою Радою директорів ЄБРР у листопаді 2023 року, завершує формальний процес збільшення статутного капіталу ЄБРР. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.
Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 та 2010 роках. Воно слідує за визнанням банком у травні 2023 року того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку — зараз і в майбутньому.
Читайте також
Додатковий капітал зміцнить ЄБРР, що дозволить йому продовжувати забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів щорічно після початку реконструкції.
Це збільшення також забезпечить достатню силу банку для продовження повної підтримки інших країн, у які він інвестує кошти у вирішення їхніх проблем перехідного періоду.
Акціонери матимуть право передплатити додаткові акції. Очікується, що перші передплати будуть отримані на початку 2024 року, а виплати розпочнуться на початку 2025 року.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.