ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України — Finance.ua

ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України Сьогодні 10:45 — Казна та Політика

ЄБРР схвалив збільшення капіталу на 4 млрд євро для фінансування України

Рада керуючих Європейського банку та реконструкції та розвитку (ЄБРР) схвалила збільшення сплаченого капіталу банку на 4 млрд євро до 34 мільярдів євро.

Про це повідомляє пресслужба банку

«Додатковий капітал акціонерів буде використаний для забезпечення значних та стійких інвестицій у реальну економіку України як у воєнний час, так і в період відновлення, а також допоможе підтримати пріоритети ЄБРР у всіх країнах, де він працює», — йдеться у повідомленні.

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ЄБРР вже надав Україні понад 3 млрд євро кредитів з моменту вторгнення росії в країну в лютому 2022 року.

Цей останній крок, який слідує за рекомендацією, поданою Радою директорів ЄБРР у листопаді 2023 року, завершує формальний процес збільшення статутного капіталу ЄБРР. Збільшення капіталу набуде чинності 31 грудня 2024 року.

Це третє збільшення капіталу в історії ЄБРР після аналогічних рішень, ухвалених у 1996 та 2010 роках. Воно слідує за визнанням банком у травні 2023 року того, що підтримка України має бути найвищим пріоритетом банку — зараз і в майбутньому.

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Додатковий капітал зміцнить ЄБРР, що дозволить йому продовжувати забезпечувати стійкий рівень щорічних інвестицій в Україну у розмірі близько 1,5 млрд євро у воєнний час, а також мати кошти для збільшення своєї підтримки до 3 мільярдів щорічно після початку реконструкції.

Це збільшення також забезпечить достатню силу банку для продовження повної підтримки інших країн, у які він інвестує кошти у вирішення їхніх проблем перехідного періоду.

Акціонери матимуть право передплатити додаткові акції. Очікується, що перші передплати будуть отримані на початку 2024 року, а виплати розпочнуться на початку 2025 року.

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