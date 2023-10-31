З початку війни ЄБРР інвестував €3 мільярди в держпідприємства України — Finance.ua

З початку війни ЄБРР інвестував €3 мільярди в держпідприємства України Сьогодні 09:30 — Казна та Політика

З початку війни ЄБРР інвестував €3 мільярди в держпідприємства України

З початку повномасштабного вторгнення росії на територію Україні Європейський банк реконструкції та розвитку інвестував в державні підприємства України понад три мільярди євро.

Про це заявив керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне у Києві під час закритого воркшопу із розвитку корпоративного управління в Україні.

«З початку російського вторгнення наші інвестиції в Україну досягли три мільярди євро», — поінформував він.

Водночас Патроне зауважив, що в подальшому очікується перевищення даного цільового показника.

Він також зазначив, що здатність України залучати інвестиції для відновлення та просування до вступу до ЄС залежить від створення «привабливого інвестиційного середовища та рівних умов для всіх гравців».

«ЄБРР є найбільшим інституційним інвестором в українські державні підприємства і працює практично з кожним великим державним підприємством», — резюмував керуючий директор ЄБРР з питань Східної Європи та Кавказу.

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Укрінформ За матеріалами:

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