ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік — Finance.ua
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ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік

Казна та Політика
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ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік
ЄБРР погіршив прогноз щодо зростання економіки України на 2025 рік
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погіршив прогноз щодо зростання економіки України у 2025 році до 3,5%. У вересні минулого року банк прогнозував зростання на 4,7%.
Про це повідомляється на сайті ЄБРР.
Як зазначає банк, Україна вступила у 2025 рік, зіткнувшись зі слабкими економічними показниками та зростаючою інфляцією. Банк переглянув прогноз країни на цей рік у бік зниження, оскільки атаки росії на інфраструктуру електроенергетики продовжують перешкоджати виробництву.
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«Очікується, що зростання ВВП України досягне 3,5% у 2025 році, а потім прискориться до 5,0% у 2026 році, за умови, що до кінця 2025 року буде досягнуто припинення вогню», — йдеться в огляді.
Хоча Україна вступила у 2025 рік із зовнішнім фінансуванням, забезпеченим на рік, вона стикається з уповільненням економічного зростання та прискоренням інфляції через наслідки війни, що розпочалася з російського вторгнення в лютому 2022 року, зазначає ЄБРР.
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Продовження війни та масовані атаки росії на електроенергетичну інфраструктуру України призвели як до дефіциту електроенергії, змусивши українців платити високі ціни за імпортовану електроенергію, так і до гострої нестачі робочої сили. Реальне зростання ВВП помітно сповільнилося з більш ніж 5,0% у першій половині 2024 року до приблизно 2,0% у другій половині року; загальний показник ВВП на 2024 рік оцінюється в 3,0%.
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За даними банку, відновлення інфляції в другій половині 2024 року було зумовлено зростанням цін на електроенергію, корекцією регульованих цін на комунальні послуги, швидким зростанням реальної заробітної плати та знеціненням валюти по відношенню до долара США після ослаблення прив’язки обмінного курсу в жовтні 2023 року.
Річна інфляція досягла 12% у грудні 2024 року і, ймовірно, залишиться на аналогічному рівні в першій половині 2025 року, перш ніж до кінця року знизиться до однозначних цифр, прогнозує банк.
За прогнозом банку, негативні фактори, які вплинули на зростання в другій половині 2024 року, ймовірно, збережуться і 2025 року. З позитивного боку, доведена стійкість та адаптивність підприємств, добре функціонуючий чорноморський торговельний коридор, сильне стимулювання державного споживання та збільшення військових закупівель від вітчизняних підприємств, як очікується, підтримуватимуть економічне зростання.
За матеріалами:
РБК-Україна
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