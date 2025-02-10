ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 мільярдів євро щороку після закінчення війни — Finance.ua
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ЄБРР планує інвестувати в Україну до 3 мільярдів євро щороку після закінчення війни

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Європейський банк реконструкції та розвитку готовий збільшити щорічні інвестиції в Україну до 3 млрд євро після завершення війни.
Про це в інтерв’ю Reuters повідомила президентка ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Основний фокус інвестицій буде спрямований на приватний сектор, особливо в енергетику, яка зазнала численних атак із боку росії, заявили в ЄБРР.
«Наш план полягає в тому, щоб підтримувати цей рівень інвестицій. Ми прагнемо інвестувати щонайменше €1,5 млрд у цьому році, але якщо зможемо зробити більше — обовʼязково це зробимо», — заявила Рено-Бассо.
Банк готовий збільшити обсяг інвестицій до €3 млрд на рік після завершення війни, орієнтуючись на попит із боку бізнесу.
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Рено-Бассо зазначила, що модернізація енергетичної галузі та розвиток відновлюваних джерел енергії можуть стати важливим фактором залучення приватних інвестицій після війни.
«Цей сектор має значний потенціал, який здатен привернути інтерес іноземних інвесторів та стимулювати економічну активність у країні», — наголосила вона.
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Варто зазначити, що з моменту російської агресії у 2022 році Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділив Україні понад €5,4 млрд. Фінансування спрямоване на забезпечення енергетичної безпеки, підтримку ключових інфраструктурних обʼєктів, продовольчу стабільність, торговельні операції та розвиток приватного сектору.
16 січня цього року керуючий директор ЄБРР Арвід Тюркнер повідомив, що ЄБРР планує інвестувати €1,5 млрд в Україну у 2025 році. Пріоритетними залишаються інфраструктура, енергетична безпека та підтримка приватного сектору. Понад половину минулорічних інвестицій були спрямовані на бізнес, і ця частка збережеться, зокрема через потенціал аграрного сектору. Банк готовий збільшити інвестиції за наявності відповідних проєктів.
За матеріалами:
Forbes.ua
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