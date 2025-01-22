ЄБРР готовий фінансувати розмінування агроземель за двома напрямками — Finance.ua

ЄБРР готовий фінансувати розмінування агроземель за двома напрямками Сьогодні 10:44 — Кредит&Депозит

ЄБРР готовий фінансувати розмінування агроземель за двома напрямками

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) вважає важливою фінансовою темою, якою готовий і буде опікуватися в найближчі роки, розмінування агроземель України.

Про це повідомив член ради директорів ЄБРР Артем Шевальов, передає «Інтерфакс-Україна».

«Йдеться про фінансування не тільки фермерів, а й компаній, що займаються розмінуванням. Ми відчуваємо, що готові фінансувати це, у нас є фінансові можливості», — зазначив Шевальов.

Він нагадав, що уряд України з 2024 року запустив експериментальну програму фінансування розмінування, щоб зробити цей продукт доступним для фермерів.

«ЄБРР нині працює з іншими фінансистами, співпрацює з Міністерством економіки за деякими програмами, у яких держава прагне підтримати фермерів у фінансуванні робіт із розмінування на їхніх полях», — зазначив член ради директорів банку.

Він уточнив, що фінансування може виділятися за двома напрямками: через українські банки безпосередньо аграрним компаніям і фермерам за можливої додаткової підтримки уряду, який може сприяти гарантіями або компенсацією ставок, а також компаніям із розмінування для їхнього зростання та збільшення парку машин із розмінування та саперів, оскільки поки що ринок недостатньо насичений.

Нагадаємо:

В Україні оператор протимінної діяльності UDS очистив першу ділянку в межах державної програми компенсації розмінування земель сільськогосподарського призначення.

Йдеться про землі загальною площею 487 га в Київській області, які належать Інституту картоплярства Національної академії аграрних наук України.

Економічна Правда За матеріалами:

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