ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро — Finance.ua

ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро
Європейський банк реконструкції та розвитку має намір цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше 1 млрд євро, що відповідатиме довоєнному рівню інвестицій.
Про це повідомила представниця Європейського банку реконструкції та розвитку під час міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано.
«ЄБРР є найбільшим міжнародним інвестором в Україні. Ми маємо намір інвестувати в країну щонайменше 1 млрд євро цього року — це рівень інвестицій, який ми мали до війни», — сказала представниця банку.
Вона додала, що вже підписано угоди на 600 млн євро інвестицій в реальну економіку, особливо для підтримки життєво важливої інфраструктури та приватного сектору, а також щоб дати відповідь на виклики, пов’язані з продовольчою та енергетичною кризами.
«Але вже на часі розпочинати роботу над реконструкцією. Ми готові ще більше мобілізувати наш баланс і забезпечувати управління коштами донорів якомога ефективніше й надалі з огляду на наш великий досвід роботи в Україні», — зазначила посадовиця.
За її словами, у ЄБРР вбачають три ключові особливості процесу відновлення в Україні — авторство, координація та реформи.
«Авторство і відповідальність України будуть ключовими. Будь-яка платформа відновлення повинна відповідати українським прагненням», — акцентувала представниця ЄБРР.
Вона також наголосила на важливості всебічної координації між українською владою та міжнародним співтовариством, зокрема ЄС, «Групою семи» та міжнародними фінансовими організаціями.
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«Жодна окрема установа не зможе самостійно впоратися з таким величезним завданням. Отже, нам потрібно буде спиратися на відповідні мандати та досвід усіх наших партнерів. Я впевнена, що це забезпечить найвищий рівень прозорості», — зазначила посадовиця.
Насамкінець вона підкреслила, що критично важливо відбудувати все краще, ніж було. На її переконання, процес інтеграції України до ЄС стане міцною основою для реформ.
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