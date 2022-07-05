ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро — Finance.ua

ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро Вчора 17:45 — Казна та Політика

ЄБРР планує цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше мільярд євро

Європейський банк реконструкції та розвитку має намір цьогоріч інвестувати в Україну щонайменше 1 млрд євро, що відповідатиме довоєнному рівню інвестицій.

Про це повідомила представниця Європейського банку реконструкції та розвитку під час міжнародної конференції з питань відновлення України, яка проходить у швейцарському місті Лугано.

«ЄБРР є найбільшим міжнародним інвестором в Україні. Ми маємо намір інвестувати в країну щонайменше 1 млрд євро цього року — це рівень інвестицій, який ми мали до війни», — сказала представниця банку.

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Вона додала, що вже підписано угоди на 600 млн євро інвестицій в реальну економіку, особливо для підтримки життєво важливої інфраструктури та приватного сектору, а також щоб дати відповідь на виклики, пов’язані з продовольчою та енергетичною кризами.

«Але вже на часі розпочинати роботу над реконструкцією. Ми готові ще більше мобілізувати наш баланс і забезпечувати управління коштами донорів якомога ефективніше й надалі з огляду на наш великий досвід роботи в Україні», — зазначила посадовиця.

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За її словами, у ЄБРР вбачають три ключові особливості процесу відновлення в Україні — авторство, координація та реформи.

«Авторство і відповідальність України будуть ключовими. Будь-яка платформа відновлення повинна відповідати українським прагненням», — акцентувала представниця ЄБРР.

Вона також наголосила на важливості всебічної координації між українською владою та міжнародним співтовариством, зокрема ЄС, «Групою семи» та міжнародними фінансовими організаціями.

«Жодна окрема установа не зможе самостійно впоратися з таким величезним завданням. Отже, нам потрібно буде спиратися на відповідні мандати та досвід усіх наших партнерів. Я впевнена, що це забезпечить найвищий рівень прозорості», — зазначила посадовиця.

Насамкінець вона підкреслила, що критично важливо відбудувати все краще, ніж було. На її переконання, процес інтеграції України до ЄС стане міцною основою для реформ.

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Укрінформ За матеріалами:

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