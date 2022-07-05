Перший етап допомоги ЄС буде наданий Україні влітку - Домбровскіс — Finance.ua

Перший етап допомоги ЄС буде наданий Україні влітку - Домбровскіс Вчора 11:15 — Казна та Політика

Перший етап допомоги ЄС буде наданий Україні влітку - Домбровскіс

Перший етап макрофінансової допомоги з боку ЄС у рамках нової програми для України буде надано відразу після ратифікації Європарламентом та національними парламентами, як очікується, ще до літніх канікули.

Про це сказав журналістам на полях конференції з відновлення України в Лугано виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс, передає Укрінформ.

«З боку ЄС ми готуємо програму макрофінансової підтримки. Перший етап — вартістю 1 млрд євро — має почати працювати вже влітку, він чекає на схвалення Європарламенту та національних парламентів», — сказав політик.

За його словами, загалом програма передбачає виділення 9 млрд євро.

Він нагадав, що за оцінками МВФ, короткостроковий дефіцит України цього року сягає 39 млрд доларів.

Відповідаючи на прохання Укрінформу прокоментувати ефект від заходів ЄК щодо скасування ввізних мит на українські товари, Домбровскіс висловив переконання в їх ефективності.

«З європейського боку ми надали Україні можливість безмитного і безквотного доступу до європейського ринку, і ми бачимо позитивний ефект для українського експорту в ЄС з перших же днів запровадження цих заходів», — сказав він.

Політик додав, що, окрім того, забезпечуються коридори солідарності для просування українського експорту, особливо, вивезення зерна в ситуації блокади українських портів.

«І ми бачимо, що це допомагає українській економіці», — підкреслив Домбровскіс.

Він зазначив, що невдовзі буде також збільшено комерційні закупівлі української електроенергії. «Тож, ми не лише надаємо фінансову підтримку, але також шукаємо шляхи підтримки української економіки та українських компаній», — сказав він.

Говорячи про конференцію в Лугано, він назвав дві теми, які розглядаються: короткострокові фінансові потреби України та довгострокову реконструкцію. Важливо, за його словами, скоординувати позиції різних донорів, визначити принципи роботи, шляхи фінансування.

«Питань багато, підготовку треба починати вже зараз, а не чекати, доки війна завершиться, треба бути готовими, а до того часу не слід забувати про підтримку зараз, адже це дозволяє Україні трималася на плаву», — сказав Домбровскіс.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.