В Україні хочуть створити банк реконструкції та розвитку — Finance.ua

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В Україні хочуть створити банк реконструкції та розвитку

Казна та Політика
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В Україні хочуть створити банк реконструкції та розвитку
В Україні хочуть створити банк реконструкції та розвитку
В Україні розглядають можливість створення власного банку реконструкції та розвитку економіки. Така установа може з’явитися на базі одного з державних банків. Однак якого саме — поки не повідомляють.
Про це голова Податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев розповів в інтервʼю УНІАН.
«Це — аналог KfW, банку, який було створено у Німеччині для відновлення після Другої світової війни, через який шли кошти в німецьку економіку», — розповів Гетманцев.
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Такий банк кредитуватиму субʼєкти економіки в умовах підвищених ризиків, завдяки чому даватиме підприємцям можливість розвиватися.
«Фінансування буде здійснюватися не тільки через банк, будуть гроші у вигляді грантів, кредитів, інвестицій. Щось піде через державний бюджет, щось через фонди і рахунки МФО (Світовий банк, МВФ, ЄБРР тощо), щось через суверенні або приватні інвестиційні фонди тощо», — розповів він.
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Відповідний пункт розгляду можливості заснувати такий банк міститься і в Плані відновлення України, який у понеділок було презентовано у швейцарському Лугано.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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