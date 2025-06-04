Йде на рекорди: туристичний сектор Іспанії до кінця 2025 року перевищить 260 млрд євро — Finance.ua
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Йде на рекорди: туристичний сектор Іспанії до кінця 2025 року перевищить 260 млрд євро

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Йде на рекорди: туристичний сектор Іспанії до кінця 2025 року перевищить 260 млрд євро
Йде на рекорди: туристичний сектор Іспанії до кінця 2025 року перевищить 260 млрд євро
Згідно з новим аналізом Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC), прогнозується, що в 2025 році туристичний сектор в Іспанії досягне рекордного внеску у ВВП у розмірі 260,5 мільярда євро, що еквівалентно майже 16% національної економіки. Про це пише traveltomorrow.
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Дослідження економічного впливу (EIR), підготовлене WTTC у співпраці з Oxford Economics, показує, що після досягнення найкращого результату з 2019 року, зростання на 11% та внеску майже 249 мільярдів євро до ВВП у 2024 році, прогнозується зростання іспанського сектору на 4,7% у річному обчисленні.
Які туристи їдуть до Іспанії
Країни, з яких здебільшого прибували до Іспанії у 2024 році:
  • Велика Британія (20%),
  • Франція (14%)
  • Німеччина (13%).
Крім того, Іспанію відвідали рекордні 4,2 ​​мільйона туристів із США, що на 11,2% більше, ніж у попередньому році.
Тим часом, найбільш відвідуваними іспанцями напрямками були Франція (25%), Італія (14%), Велика Британія (8%) та Португалія (8%).
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Світовий туристичний гігант

Як прогнозують експерти, до кінця 2025 року в Іспанії в цьому секторі буде 3,2 мільйона робочих місць, що еквівалентно 14,4% від загальної зайнятості.
Очікується, що витрати іноземних туристів досягнуть 113,2 мільярда євро, що на 5,7% більше, ніж у попередньому році.
Дані відображають динамічний, стійкий і постійно розвивається сектор, який не лише стимулює економічне зростання, але й створює якісні робочі місця та сприяє регіональному розвитку. Прогнози на 2025 рік дуже позитивні, і завдяки твердій відданості принципам сталого розвитку та інновацій Іспанія має всі можливості очолити майбутнє світового туризму, навіть у складних міжнародних умовах",
коментує Джулія Сімпсон, президент і генеральний директор WTTC.

Що стосується регіону Європейського Союзу, то у 2024 році сектор подорожей та туризму забезпечив майже 1,8 трильйона євро до ВВП блоку, або понад 10% його економіки, що майже на 6 перевищує рівень до COVID-19.
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Зайнятість, пов’язана з цим сектором, зросла на 4,7% у річному обчисленні — до 24,6 мільйона робочих місць, що становить кожне дев’яте робоче місце в регіоні.

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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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