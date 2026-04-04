Японія збільшила термін проживання для отримання громадянства до 10 років
З 1 квітня Японія збільшила мінімальну вимогу щодо проживання для отримання громадянства до 10 років.
Про це повідомляє Kyodo, передає Укрінформ.
У Міністерстві юстиції заявили про збільшення терміну перевірки сплати податків до п’яти років, а внесків на соціальне страхування — до двох, з одного року наразі. Зміни стосуватимуться і тих, хто вже подав заявку.
Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі доручила міністру юстиції Хіроші Хірагучі у листопаді посилити правила отримання японського громадянства, заявивши, що нинішні умови є надто м’якими.
Закон країни про громадянство встановлює мінімальні вимоги для натуралізації, включаючи проживання в Японії щонайменше п’ять років поспіль, належну поведінку та наявність достатніх засобів для проживання з точки зору активів або навичок, якими володіє заявник або його родичі.
Процес перевірки також враховує «сумісність із японським суспільством», зокрема здатність без труднощів розмовляти японською в повсякденному житті.
За даними міністерства, розширення мінімальної вимоги щодо проживання до 10 років є частиною зусиль щодо забезпечення такої сумісності.
Японія встановлює детальні вимоги відповідно до імміграційного законодавства, включаючи належне виконання державних зобов’язань, таких як податкові та національні страхові платежі, а також мінімальний термін проживання 10 років.
За даними міністерства, у 2025 році загалом 14 103 особи подали заявки на отримання громадянства, з яких 9 258 схвалені.
Також за темою
Зростання цін на пальне відобразилося на вартості продуктів
У Німеччині пояснили правила виїзду чоловіків за кордон: дозвіл фактично не потрібен
У Норвегії змінюють правила перебування для українських чоловіків призовного віку
У яких країнах ЄС можна отримати «золоту візу»
У Німеччині обмежили виїзд за кордон чоловікам віком від 17 до 45 років — ЗМІ