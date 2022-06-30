Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші — Finance.ua

Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші Вчора 10:29 — Казна та Політика

Японія виділить Україні додаткові $100 мільйонів: на що підуть гроші

Україна отримає від Японії додаткову гуманітарну допомогу. Йдеться про 100 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Japan Today

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зазначив, що його країна надасть Україні всіляку допомогу. За його словами, 100 мільйонів доларів підуть на закупівлю медичного обладнання та на будівництво тимчасового житла для внутрішньо переміщених осіб.

Крім того, Кісіда заявив, що Японія допоможе з розширенням потужностей для зберігання українського зерна. Зокрема, побудують тимчасові зерносховища на заході України та у сусідніх країнах.

Довідка Finance.ua:

27 червня Мінфін повідомляв, що Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписали раніше;

прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда також оголосив про додаткові санкції проти росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

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УНІАН За матеріалами:

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