Японія розширює санкції проти росії — Finance.ua

Японія розширює санкції проти росії Вчора 10:24 — Фондовий ринок

Японія розширює санкції проти росії

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти росії, які включають заборону на імпорт російського золота.

Про це повідомляє NHK

За словами прем’єр-міністра Японії, додаткові санкції, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.

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Крім того, санкції, як заявив Кісіда, заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій рф і заборонять продавати товари для 90 організацій, пов’язаних з оборонною сферою.

Кісіда також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткових 70 російських осіб і організацій, і введе заборону на експорт товарів для 90 пов’язаних з військовими організацій.

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Українська правда За матеріалами:

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