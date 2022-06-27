Японія розширює санкції проти росії — Finance.ua

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Японія розширює санкції проти росії

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Японія розширює санкції проти росії
Японія розширює санкції проти росії
Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про додаткові санкції проти росії, які включають заборону на імпорт російського золота.
Про це повідомляє NHK.
За словами прем’єр-міністра Японії, додаткові санкції, які він оголосив, включають заборону на імпорт російського золота та надання росії бухгалтерських, трастових та деяких інших послуг.
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Крім того, санкції, як заявив Кісіда, заморозять активи ще 70 фізичних осіб і організацій рф і заборонять продавати товари для 90 організацій, пов’язаних з оборонною сферою.
Кісіда також заявив, що Японія розширить свої заходи щодо заморожування активів, щоб охопити додаткових 70 російських осіб і організацій, і введе заборону на експорт товарів для 90 пов’язаних з військовими організацій.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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