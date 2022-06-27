росія потрапила в дефолт за зовнішнім боргом — Bloomberg Вчора 10:00 — Світ

росія потрапила в дефолт за зовнішнім боргом — Bloomberg

У росії вперше з 1918 року стався дефолт суверенного боргу в іноземній валюті через запроваджені санкції, які унеможливили платежі закордонним кредиторам.

Про це пише Bloomberg

Протягом місяців росія знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення в Україну. Але наприкінці дня у неділю закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 мільйонів доларів США до 27 травня, що вважається дефолтом у разі пропуску платежу.

Як пише видання, це ознака того, що країна перетворюється на «економічного, фінансового та політичного вигнанця».

З початку березня валютні резерви центрального банку росії залишаються замороженими, а найбільші банки — відірваними від світової системи.

Bloomberg зазначає, що з огляду на збитки, вже завдані економіці та ринкам росії, дефолт поки що має здебільшого символічний характер і мало що означає для росіян, які переживають двознакову інфляцію і найгірший економічний спад за останні роки.

Країни, які не виконують зобов’язання, зазвичай не можуть більше позичати гроші, але росія і так уже фактично позбавлена такої можливості через санкції.

Агентство Bloomberg проводить паралель між нинішніми подіями та 1918 роком, коли молода більшовицька держава відмовилася платити за боргами царської росії. Саме тоді росія востаннє зазнала дефолт щодо своїх іноземних кредиторів.

А що кажуть у рф?

Сама росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що має кошти, щоб покрити будь-які рахунки, але не має можливості зробити оплату.

«Нинішня ситуація не має нічого спільного із ситуацією 1998 року, коли росії не вистачало коштів на погашення своїх боргів. Зараз гроші є, і готовність платити теж є», — підкреслив глава мінфіну рф Антон Силуанов, пише видання rtvi.com.

За словами міністра, свої зобов’язання порушила не росія, а іноземні контрагенти, які мали здійснювати проведення платежів щодо обслуговування російського держборгу. Як наголосив Силуанов, після того як США та ЄС позбавили росію можливості платити за облігаціями у валюті, як вимагають документи емісії, мінфін змушений розплачуватись «у тій валюті, яка гарантовано доступна — у рублях».

За словами Силуанова, подією дефолту є відсутність платежу з боку росії, проте через санкції склалася «парадоксальна ситуація», коли «платіж буде проведено, але проблема в тому, що його не зможуть отримати інвестори».

Економічна Правда За матеріалами:

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