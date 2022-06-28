Україна отримала від Японії додаткові 500 мільйонів доларів пільгового кредиту — Finance.ua

Україна отримала від Японії додаткові 500 мільйонів доларів пільгового кредиту Вчора 09:44 — Казна та Політика

Україна отримала від Японії додаткові 500 мільйонів доларів пільгового кредиту

Україна отримала додаткові 65 млрд японських єн (приблизно 500 млн дол. США) пільгового кредиту в межах кредитної угоди, яку підписали раніше.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Угоду раніше підписали міністр фінансів Сергій Марченко та президент Японського агентства міжнародного співробітництва «Джайка» (JICA) Др. Акіхіко Танака.

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Кошти спрямовані до держбюджету для фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків, охорону здоров’я тощо.

Кредит надали на пільгових умовах: термін погашення кредиту — 30 років, у тому числі, пільговий період — 10 років; процентна ставка — 1% річних.

«7 червня між Урядом України та Урядом Японії підписано додаткову Угоду щодо кредиту Японського агентства міжнародного співробітництва на політику розвитку в сфері надзвичайного економічного відновлення. Угодою сума кредиту збільшено на 65 млрд японських єн, у результаті чого сума кредиту становитить 78 млрд японських єн (приблизно 600 млн дол. США)», — нагадали в Мінфіні.

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