Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото) — Finance.ua

Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики України передала НЕК «Укренерго» три високовольтні автотрансформатори.
Про це повідомила прес служба Міненергетики.
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Це обладнання — два автотрансформатори, профінансовані Урядом Японії, та один — Урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України.
Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
«Автотрансформатори є критично важливими для цілісності високовольтної системи передачі електроенергії України. За три роки росія здійснила низку атак на енергетичну інфраструктуру України. Тому ми щиро вдячні урядам Японії та Швеції, а також ПРООН за їхню постійну підтримку — саме завдяки цьому партнерству наші енергетики можуть продовжувати відновлювати нашу енергетичну інфраструктуру», — зазначив Олексій Брехт.
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