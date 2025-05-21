Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото) — Finance.ua

Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото) Сьогодні 13:35 — Енергетика

Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики України передала НЕК «Укренерго» три високовольтні автотрансформатори.

Про це повідомила прес служба Міненергетики.

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Це обладнання — два автотрансформатори, профінансовані Урядом Японії, та один — Урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України.

Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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«Автотрансформатори є критично важливими для цілісності високовольтної системи передачі електроенергії України. За три роки росія здійснила низку атак на енергетичну інфраструктуру України. Тому ми щиро вдячні урядам Японії та Швеції, а також ПРООН за їхню постійну підтримку — саме завдяки цьому партнерству наші енергетики можуть продовжувати відновлювати нашу енергетичну інфраструктуру», — зазначив Олексій Брехт.

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