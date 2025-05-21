Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото) — Finance.ua
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Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)

Енергетика
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Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)
Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні у тісній співпраці з Міністерством енергетики України передала НЕК «Укренерго» три високовольтні автотрансформатори.
Про це повідомила прес служба Міненергетики.
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Це обладнання — два автотрансформатори, профінансовані Урядом Японії, та один — Урядом Швеції, допоможе підтримувати стабільну роботу енергосистеми України.
Японія, Швеція та ПРООН передали Україні 3 потужні автотрансформатори (фото)
Це обладнання допоможе забезпечити безперебійне електропостачання для мільйонів споживачів, зокрема домогосподарств, дитячих садків, шкіл, лікарень та іншої критичної інфраструктури", — зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
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«Автотрансформатори є критично важливими для цілісності високовольтної системи передачі електроенергії України. За три роки росія здійснила низку атак на енергетичну інфраструктуру України. Тому ми щиро вдячні урядам Японії та Швеції, а також ПРООН за їхню постійну підтримку — саме завдяки цьому партнерству наші енергетики можуть продовжувати відновлювати нашу енергетичну інфраструктуру», — зазначив Олексій Брехт.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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