У Чорнобильській зоні хочуть розмістити малі модульні реактори — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У Чорнобильській зоні хочуть розмістити малі модульні реактори

Енергетика
27
Земельні ділянки у Чорнобильській зоні відчуження можуть бути виділені для розміщення малих модульних реакторів (ММР).
Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження Григорій Іщенко.
«Ми також готові виділити земельні ділянки для розміщення малих модульних реакторів для НАЕК „Енергоатом“. Найближчим часом очікується підписання угоди або меморандуму про початок робіт. Це частина програми, яка, сподіваюся, буде реалізована в Україні», — сказав він.
Читайте також
Як повідомлялося, за попередніми оцінками НАЕК «Енергоатом» та НЕК «Укренерго», визначено 12 потенційних майданчиків для розміщення ММР на території України.
В Україні розвиток технології ММР розглядають як важливий елемент повоєнного оновлення країни, що сприятиме енергетичній безпеці й декарбонізації економіки.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems