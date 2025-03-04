Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки Чорнобильського комплексу — Finance.ua

Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки Чорнобильського комплексу Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Україна отримає 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки Чорнобильського комплексу

Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля виділить 400 тисяч євро на дослідження пошкоджень Арки НБК, яка знаходиться над зруйнованим реактором енергоблока № 4 Чорнобильської АЕС.

Про це повідомила міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

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«Це перший крок на шляху нашої співпраці з партнерами щодо відновлення функціонування Арки НБК у штатному режимі після російської атаки 14 лютого. Кошти буде спрямовано на експертну оцінку наслідків влучання російського БПЛА в захисну оболонку Арки», — написала Гринчук.

Міністр також зазначила, що під час засідання були обговорені попередні результати оцінки пошкоджень і подальші кроки з відновлення функціонування Арки НБК.

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«Сьогодні головне — провести якісний аналіз та об’єднати наших донорів для подальшого розвитку. Відновлення функціонування конфайнменту — це величезний виклик. Є ймовірність, що усунення наслідків російської агресії потребуватиме більше коштів, аніж сьогодні є на Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля», — додала вона.

Нагадаємо, вночі 14 лютого російський ударний безпілотник із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Радіаційний фон не підвищувався.

Економічна Правда За матеріалами:

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