Японія послабить візовий режим для українців — Finance.ua

Японія послабить візовий режим для українців Сьогодні 15:28 — Світ

Японія послабить візовий режим для українців

Японія суттєво скорочує вимоги до отримання візи для перебування в країні для українців, зокрема для представників українського бізнесу.

Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

«З нагоди японсько-української Конференції з відбудови України розпочнеться процес послаблення візових вимог для короткострокового перебування громадян України (власників звичайних паспортів) у Японії з метою подальшого розвитку двосторонніх відносин, у тому числі культурного обміну. Дата запровадження та інші деталі наразі розглядаються», — йдеться у повідомленні.

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Кого торкнеться послаблення візових вимог:

Штатних працівників українських компаній, які беруть участь у проєктах співпраці між Японією та Україною. Їх внесуть до переліку заявників, які мають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з діловими цілями, і, крім того, буде пом’якшено вимогу наявності історії поїздок до Японії. Родичів евакуйованих у Японію українців, які отримають право на отримання багаторазових віз для короткострокового перебування з метою відвідування родичів чи знайомих. Багаторазові візи (дійсні протягом 5 років, з дозволеним періодом перебування до 90 днів для кожного візиту) видаватимуться заявникам з високими доходами та членам їхніх сімей.

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Очікується, що ці послаблення візових вимог покращать умови для бізнесменів та родичів евакуйованих з України, які проживають в Японії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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