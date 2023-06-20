Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua
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Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС

Казна та Політика
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Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС
Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС
Уряд Японії вирішив надати п’ять мільйонів доларів США як екстрену допомогу мешканцям південної частини України, які постраждали від руйнування підірваної дамби Каховської ГЕС.
Про це повідомляє NHK.
Про відповідне рішення на пресконференції у вівторок оголосив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу.
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Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.
Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас критичне обміління Каховського водосховища.
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Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
Укрінформ
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