Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС — Finance.ua

Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС Сьогодні 17:23 — Казна та Політика

Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 мільйонів через підрив Каховської ГЕС

Уряд Японії вирішив надати п’ять мільйонів доларів США як екстрену допомогу мешканцям південної частини України, які постраждали від руйнування підірваної дамби Каховської ГЕС.

Про це повідомляє NHK

Про відповідне рішення на пресконференції у вівторок оголосив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу.

Читайте також На відбудову житла постраждалим через підрив Каховської ГЕС виділять майже 1 млрд гривень

Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські війська підірвали греблю Каховської ГЕС, спричинивши затоплення частини Херсонської та Миколаївської областей і водночас критичне обміління Каховського водосховища.

Читайте також Чи відчують українці критичний дефіцит продуктів через підрив Каховської ГЕС – відповідь Мінагрополітики

Нагадаємо, голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.