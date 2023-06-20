Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання — Finance.ua

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Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання

Казна та Політика
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Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання
Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання
Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища.
У своєму відеозверненні він повідомив, що зараз ведеться робота щодо доступу до питної води як жителів раніше затоплених територій, так і північної частини регіону, де виникли проблеми через осушення Каховського водосховища.
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«Щодо підтоплених районів. Є важливе „але“. Воду не можна подати без нормальної роботи каналізації, а оскільки станції затоплені, потрібен час на осушення та спад рівня води. Сподіваємось, що невпинна робота відповідних служб забезпечить технічною водою мешканців мікрорайону „Острів“ вже цього тижня. Ще через 2−3 дні після цього воду можна буде вживати як питну», — сказав Прокудін.
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Щодо північної частини області, то за його інформацією, п’ять територіальних громад мають проблематику з водою через осушення Каховського водосховища.
«Зараз пропрацьовуємо і відновимо деякі свердловини. Шукаємо місце під ще 54 свердловини. І тоді все буде в порядку», — поінфорумував він.
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Голова ОВА додав, що рівень води в області продовжує знижуватись і наблизився вже до позначки 40−60 см, а це стандартний рівень, характерний для цієї пори року.

Підрив Каховської ГЕС: загрози та економічні наслідки

За матеріалами:
УНІАН
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