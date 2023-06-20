Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання — Finance.ua

Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання Сьогодні 11:42 — Казна та Політика

Підрив Каховської ГЕС: в обладміністрації зробили прогноз щодо водопостачання

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів про найближчі перспективи відновлення водопостачання після підриву Каховського водосховища.

У своєму відеозверненні він повідомив , що зараз ведеться робота щодо доступу до питної води як жителів раніше затоплених територій, так і північної частини регіону, де виникли проблеми через осушення Каховського водосховища.

«Щодо підтоплених районів. Є важливе „але“. Воду не можна подати без нормальної роботи каналізації, а оскільки станції затоплені, потрібен час на осушення та спад рівня води. Сподіваємось, що невпинна робота відповідних служб забезпечить технічною водою мешканців мікрорайону „Острів“ вже цього тижня. Ще через 2−3 дні після цього воду можна буде вживати як питну», — сказав Прокудін.

Щодо північної частини області, то за його інформацією, п’ять територіальних громад мають проблематику з водою через осушення Каховського водосховища.

«Зараз пропрацьовуємо і відновимо деякі свердловини. Шукаємо місце під ще 54 свердловини. І тоді все буде в порядку», — поінфорумував він.

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Голова ОВА додав, що рівень води в області продовжує знижуватись і наблизився вже до позначки 40−60 см, а це стандартний рівень, характерний для цієї пори року.

УНІАН За матеріалами:

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